Ljubljanska Cukrarna, nekdaj največja sladkorna rafinerija v avstroogrski monarhiji, je pozneje ob počasnem propadanju obveljala za ljubljansko sramoto.

Po temeljiti prenovi, ki se je začela leta 2018 in končala pred kratkim, bodo Cukrarno v petek širši javnosti odprli kot prostor, ki naj bi postal novo vozlišče kulturnega dogajanja v Sloveniji.

Pri prenovi Cukrarne, ki jo je zasnoval biro Scapelab, je zaradi statusa kulturnega spomenika šlo za konservatorsko reinterpretacijo. Ohranili so videz strehe in originalni zunanji obod s 318 okni, vanj pa vstavili jekleno konstrukcijo, ki nosi štiri galerijske prostore, narejene po principu bele kocke. Ta konstrukcija visi z ostrešja in se v nobeni točki ne dotika tal, hkrati pa je odmaknjena tudi od ostenja.

Stavbi so dodali še kletno etažo s tlemi pod ravnjo struge Ljubljanice, skupno pa investicijo ocenjujejo na 23 milijonov evrov.

"Kot zaščiteni objekt industrijske stavbne dediščine, ki v svoji polpretekli zgodovini ni slovel po arhitekturni lepoti, temveč kot najprostornejša zgradba v Ljubljani – kar je glavni razlog, da se je skozi skoraj dve stoletji tudi ohranil –, je Cukrarna s svojimi 5679 kvadratnimi metri postala zanimiva tudi kot arhitekturni dosežek," so poudarili v novem ljubljanskem kulturnem središču.

Galerija Cukrarna bo v petek obiskovalcem ponudila prvo razstavo z naslovom Čudovitost spomina, ki je nastala pod vodstvom umetniške vodje Cukrarne Alenke Gregorič, za oktober pa že napovedujejo prvi večji dogodek - festival Indigo.

"Ljubljana je takšen projekt čakala dolgo, dolgo, dolgo časa," je ob predstavitvi prenovljene Cukrarne dejal Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, "zadnji primerljiv projekt je bila gradnja Cankarjevega doma pred 40 leti."

"To ni muzej, ampak platforma za povezovanje in prikazovanje sodobne umetnosti na različne načine," je poudaril Peršin in dejal, da želijo prek Cukrarne Ljubljano oziroma Slovenijo in njeno umetnost odpreti v tujino.

"Cukrarna obeta, da postane ena najpomembnejših točk umetnosti v Sloveniji, pa tudi zunaj njenih meja," se je strinjala Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana, "zapolnila bo infrastrukturno, deloma pa tudi vsebinsko vrzel na področju večjih razstav v Ljubljani."

