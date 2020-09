Kako napreduje obnova Cukrarne #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prenova Cukrarne, nekadnje tovarne sladkorja v Ljubljani, je v polnem teku. Stavba, v kateri bo umetnostno središče, naj bi bila dokončana konec maja prihodnje leto. Sprehodite se skozi fotografije naše fotografinje Ane Kovač in poglejte, kako napredujejo dela.

Prenovo Cukrarne so zasnovali v arhitekturnem biroju Scapelab. V skladu s spomeniškovarstvenimi smernicami se pri Cukrarni ščiti le zunanja fasada z mrežo oken. Ker je bil objekt večkrat prezidan, so se v arhitekturnem biroju odločili za odstranitev vseh notranjih konstrukcijskih elementov ter vzpostavitev enovitega, odprtega prostora. V veliko praznino bosta vstavljena dva velika galerijska volumna, lebdeča nad parterjem, piše STA.

Parter kot javni pokrit trg

Parter je zasnovan kot javni pokrit trg, povezan z zunanjim prireditvenim prostorom na dvorišču ter promenado ob Ljubljanici. S prenovo Cukrarne bo Ljubljana pridobila razstavne prostore v obsegu 5400 kvadratnih metrov.

Z objektom bodo upravljali Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML). Pred časom so za STA zapisali, da bodo v Cukrarni pripravljali občasne razstave in druge dogodke. V enem od prostorov Cukrarne bo tudi klubski prostor, posvečen različnim glasbenim žanrom.

Tudi bar in knjigarna

Tam bo tudi bar z nekaj kulinarične ponudbe. Delovala bo tudi knjigarna, ki bo nekakšen hibrid med knjigarno, knjižnico in prostorom druženja, skupnega dela in manjših dogodkov, povezanih predvsem z izobraževanjem in literaturo, še piše STA.

Gradbena dela izvaja družba Strabag, celotna investicija pa je ocenjena na dobrih 23 milijonov evrov.

