Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To sta potrdila avstrijski kancler Sebastian Kurz in podkancler Werner Kogler, ki sta dejala, da bi bilo zaradi razmer z novim koronavirusom "neodgovorno, če bi ples izvedli na običajen način", je v izjavi poudaril Kurz, poroča STA. Dodal je, da odločitev o odpovedi ni bila lahka, saj je ples za Dunaj in Avstrijo kot državo kulture velik prepoznavni znak.

Ustrezno odločitev o odpovedi opernega plesa naj bi avstrijska vlada sprejela še danes.

Vstopnice za zasebno ložo na vedno razprodanem dogodku v dunajski državni operi se gibljejo od 315 do 23.600 evrov. Foto: Getty Images

Tudi najslavnejši gost se strinja z odpovedjo

Stalni gost plesa, avstrijski podjetnik Richard Lugner, ki vsako leto buri duhove s svojo izbrano gostjo na plesu iz sveta slavnih, je v odzivu pokazal razumevanje za odločitev o odpovedi zaradi pandemije covid-19. "To je pametno," je dejal. Napovedal je še, da bo gostjo, ki je bila predvidena za leto 2021, na operni ples pripeljal leta 2022.

Vstopnice za vedno razprodan dogodek v dunajski državni operi se gibljejo od 315 do 23.600 evrov za zasebno ložo. Dunajski državni operni ples vedno ustvari dobiček, ki preseže milijon evrov.