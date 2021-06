​Ali lahko glasba vpliva na zdravje?

Oglasno sporočilo

Zaradi hitrega načina življenja in podhranjenosti na področju socialnih stikov se tako ljudje večkrat znajdemo v poplavi tesnobe, izčrpanosti in stresa.

Glasba pa je tista, ki nam lahko ta čustva popestri s prijetnimi občutki.

​Moje ime je Andrej in že več kot štiri leta sem prodajni svetovalec v glasbeni trgovini Music Max v Mariboru.

Naše poslovalnice najdeš tudi v Ljubljani, Celju ter Zagrebu.

​Glavni razlog, da ti danes pišem jaz, niso moje dolgoletne izkušnje v prodaji glasbil (ki jih sicer pridno nabiram), pač pa to, da mi je tematika zdravilnih učinkov glasbe in pozitivnih vplivov le-te na počutje izredno pri srcu.

Kot strasten glasbenik jo namreč rad raziskujem.

Tako ti bom v tem članku predstavil zdravilne učinke glasbe in pa top 5 instrumentov za doseganje notranjega "zena".

Preden pa prideva do samih instrumentov, se vprašajva ...

Kako glasba vpliva na telo?

Sam zvok lahko občutno spremeni življenje.

To tezo je postavil in potrdil priznani newyorški zdravnik Mitchell Gaynor, ki dela v preventivnem centru za maligne bolezni.

Nekega dne mu je eden izmed tibetanskih menihov prinesel tibetanski zvonec, ki ga v samem Tibetu uporabljajo za tradicionalen način zdravljenja.

Najprej ga je preizkusil sam in se tako pozitivnih čustev odločil, da ga bo vključil tudi pri zdravljenju svojih pacientov.

V roku 5 let je tako ob vodenju skupine obolelim za rakom skozi vodeno meditacijo skupaj s tibetanskimi pojočimi posodami prišel do osupljivih rezultatov.

Kljub temu, da v tem času ni opravljal kliničnih študij, je pri ljudeh, ki se spopadajo s to zahrbtno boleznijo zaznal spremembe v počutju, ki so se kazale tako v besedni kot tudi v nebesedni komunikaciji.

Celotno opažanje je povzel takole:

"Ljudje se poenotijo s čistim tonom posod in dosežejo globoke sprostitvene odzive."

"Povejo mi, da je njihov strah, da ne nadzorujejo več svoje prihodnost, hujši kot sam rak."

"Sprostitev, ki jo občutijo z zvokom in meditacijo, jim vrača upanje."

"Ko zopet najdejo upanje, pogosto bolj aktivno pristopijo k svojemu zdravljenju."

(Vrtovec, dip. delo Zdravilni vplivi zvoka in glasbene terapije na človeka in njegovo delovanje, 2016, str. 21)

Tudi sam sem podobnega mnenja …

… namreč glasba in prijeten zvok sama po sebi ne more ozdraviti bolezni, lahko pa pozitivno vpliva na duševno stanje človeka in tako pripomore k vsakodnevnemu premagovanju ovir, s katerimi se srečujemo.

Kaj pa so pozitivni učinki glasbe, ki nam lahko polepšajo vsakdan?

O samih pozitivnih učinkih glasbe in igranju instrumenta je sodelavec Nejc že govoril v članku na temo Resnica o glasbilih za predšolske otroke.

Če na hitro povzamem njegove ugotovitve:

– motorične sposobnosti,

– koncentracija,

– spomin,

– bistrejši um,

– potrpežljivost,

– socialne veščine,

– samozavest …

… vse to so delci mozaika, ki vplivajo tudi na duševno zdravje posameznika.

Igranje in poslušanje glasbe dviguje raven prav vseh teh sestavin in pripomore k boljšemu počutju.

Če pa zadevo postavim v kontekst najine tematike, kjer se dotikava predvsem zdravilnih učinkov glasbe na problematiko v sodobnem svetu (stres, depresija in utesnjenost), bo ta lestvica videti nekoliko drugače ...

Zate sem na enem mestu zbral 5 pozitivnih učinkov glasbe, ki se mi zdijo izjemni!

Pa kar začniva …

#1: Glasba povečuje srečo

To se morda zdi očitno, a o naravnih kemijskih razlogih je precej neverjetno razmišljati.

Če kdaj potrebuješ čustveni zagon, potrebuješ le 15 minut poslušanja svojih najljubših melodij in tako boš dosegel naravno srečo.

To je zato, ker tvoji možgani sproščajo dopamin oziroma hormon sreče, ta pa vodi do povečanih občutkov sreče, navdušenja in veselja, ko poslušaš glasbo, ki ti je všeč.

#2: Glasba zmanjšuje stres, hkrati pa povečuje splošno zdravje

Glasba ima neposreden vpliv na naše hormone.

Če poslušaš glasbo, v kateri uživaš, to zniža raven stresnega hormona kortizola v telesu, kar pa preprečuje učinke kroničnega stresa.

Stres povzroča 60 % vseh bolezni, zato nižje ravni stresa pomenijo večje možnosti za tvoje splošno dobro počutje.

Ena študija je celo pokazala, da je skupina ljudi, ki je igrala na različna tolkala in pela, okrepila imunski sistem v primerjavi z ljudmi, ki so pasivno poslušali, in medtem ko je glasba pozitivno vplivala na zdravje obeh skupin, je igranje instrumentov in/ali petje imelo še boljše rezultate.

Za največje koristi v stresnem dnevu lahko vklopiš svoj glasbeni predvajalnik in ob najljubših skladbah zapoješ.

Ob tem te ni treba biti strah, da bi razbil kakšno "air" kitaro!

#3: Glasba izboljša spanje

Več kot 40 % ljudi po vsem svetu trpi zaradi nespečnosti.

Študija je pokazala, da poslušanje klasične ali sproščujoče glasbe v eni uri pred spanjem bistveno izboljša spanec v primerjavi s poslušanjem avdioknjige ali nobenimi aktivnostmi pred spanjem.

Ker vemo, da lahko glasba neposredno vpliva na naše hormone, je smiselno, da pred spanjem prisluhneš Beethovnu (ali svojemu naboru najljubših umirjenih skladb).

Sploh takrat, kadar zares potrebuješ dober spanec.

#4: Glasba zmanjšuje depresijo

Glasba neposredno vpliva na naše hormone, lahko jo celo štejemo za naravni antidepresiv.

To je zato, ker določene melodije povzročajo sproščanje serotonina in dopamina, kar vodi do povečanih občutkov sreče in dobrega počutja.

Sprošča tudi noradrenalin, ki je hormon, ki sproži občutke evforije.

Več kot 350 milijonov ljudi trpi za depresijo po vsem svetu, 90 % teh pa je tudi nespečnih.

Raziskave so med drugim pokazale, da so se simptomi depresije zmanjšali v skupini, ki je pred spanjem poslušala klasično ali sproščujočo glasbo.

#5: Glasba izboljša zmogljivost v teku

Tudi, če nisi tekač, lahko iz tega izvlečeš kar največ.

Znanstveniki so ugotovili, da so tekači, ki so poslušali hitro ali počasno motivacijsko glasbo, tekli hitreje kot tekači, ki so v 800–metrskih tekih poslušali "umirjeno" glasbo (ali tekli brez glasbe).

Ključ za izboljšanje tekaške uspešnosti je v izbiri glasbe, ki te navdihuje.

Glasba je tista, ki ti lahko da ravno tisti zagon, ki ga potrebuješ za premagovanje utesnjujočih vsakodnevnih opravil. Vzemi si čas tudi za to, da poiščeš zase najprimernejšo skladbo.

Če pa bi se rad sproščal ob prijetnih zvokih instrumenta kar sam, imam zate odlično novico!

Top 5 glasbil, ki ti bodo ponudila kar največjo sprostitev

Ker je lahko igranje glasbil, ki ti jih bom predstavil, še toliko bolj čarobno in sproščujoče kot samo poslušanje glasbe, sem na enem mestu zbral tista, ki so pri nas za tovrstno razvajanje najbolj priljubljena.

Odlično – pa kar začniva.

#1: Meinl Sonic Energy Pojoča Posoda

Pojoče posode so znane po svojem meditativnem in zares prijetnem zvoku, študije pa so pokazale, da je ta hkrati tudi zdravilen.

Odlična izbira za protistresno razvajanje, ki bo pripomoglo k sprostitvi. V zadnjih letih postajajo pravi hit!

Če se v tem najdeš, hitro pobrskaj na spodnji povezavi in izberi eno od dveh možnosti, ki jih najbolj začutiš.

#2: Meinl Sonic Energy Steel Tongue Boben

Izredno zanimiv in navdihujoč boben, ki je bil pravzaprav širšemu svetu predstavljen leta 2007 po zaslugi Dennisa Havlena, ki je navdih črpal iz bobna po imenu Tambiro.

Danes je boben Steel Tongue izredno priljubljen, sam pa mislim, da mu to popularnost pripisujejo predvsem zaradi njegovega imenitnega "pojočega" zvoka in izredne svobode pri igranju.

Vsak od teh bobnov je namreč uglašen v neko lestvico, podobno kot pri ustnih harmonikah.

Vse, kar potrebuješ, je ritem, nanj lahko zaigraš s palicami ali rokami in se prepustiš magičnim zvokom.

Sam sem jih že nekaj igral in zvenijo naravnost čarobno.

Ta boben Sonic Energy Steel Tongue od Meinla vključuje vse, kar potrebuješ za svobodno ustvarjanje.

Lahko bi rekel, da gre za top starter set tovrstnih bobnov.

Palice in torba za lažje in varno prenašanje sta že vključeni, tako da boben potrebuje le še tebe …

Če te o teh čudovitih zvokih in bobnu zanima še več, klikni tukaj.

#3: Ukulele Flight Nus 350

Da – ukulela je vsekakor odličen instrument za razbijanje stresa.

Njen prepoznaven zvok marsikomu takoj nariše nasmeh na obraz in predstavljaj si ...

​Somewhere over the rainbow je svetovno znana skladba, ob kateri se prebudijo najlepša čustva.

Zaradi izredno preprostega začetka igranja na ukulelo jo boš osvojil, kot bi mignil, in skupaj z najljubšimi skladbami bo prisotne obilo zabave, veselja in radosti.

Če si to čudovito ukulelo želiš tudi ti, pa si lahko s klikom TUKAJ o njej prebereš še več in naročiš svojo.

#4: Ročne Činele Meinl Tingsha – 8

MEINL Tingsha–8 velja za klasično tibetansko činelo.

Gre za prikupen, majhen instrument, ki je sestavljen iz dveh kovinskih plošč na obeh koncih vrvice.

Če želiš, da zapoje kot zvonec, je dovolj, da nežno trčiš v činele.

Indijski mojster Akhilanka v spodnjem videoposnetku to zelo lepo predstavi.

Posebnost tega instrumenta je interval med obema činelama. Ta interval je za oktavo višji od alfa stanja naših možganov.

Ko slišimo zvoke, ki jih vsaka činela deli s svojimi prizvoki in poslušamo preskok med njima, lažje začnemo meditirati.

Tingshas se lahko uporabi tudi za sproščanje blokad v polju vibriranja osebe in v okolju.

Če ti je to zanimivo, te vabim, da klikneš TUKAJ in si o njih pogledaš še več.

#5: Ročni Boben Meinl HD16WB – VF

Ne glede na to, ali bo to tvoj prvi boben ali pa želiš razširiti svoj tolkalski arzenal z odličnim Meinl HD16WB–VF ročnim bobnom, bo ta poskrbel za eksotičen in sproščujoč zvok.

Študije so pokazale, da igranje na tolkala lahko krepi imunski sistem.

Igranje instrumentov in/ali petje je pokazalo presenetljive rezultate glede vpliva na vitalnost ljudi v primerjavi s tistimi, ki tega niso počeli.

Več o tem čudovitem bobnu si lahko prebereš TUKAJ in si priskrbiš svojega.

Čestitam!

Uspelo se ti je prebiti skozi Music Max TOP 5 najbolj priljubljenih glasbil za sproščanje in prepričan sem, da si med njimi že našel tistega, ki je popoln za tvoje sprostitvene urice.

Če si najboljše glasbilo zase že našel, ga lahko naročiš prek naše spletne strani, hkrati pa te vabim v našo poslovalnico, kjer si lahko v živo ogledaš in izbereš še kaj posebnega.

Naši prijazni prodajalci ti bodo z veseljem pomagali najti optimalno glasbilo, s katerim boš pogrel svojo dušo.

Se vidimo!

Do takrat pa ti želim ogromno dobre glasbe in čim manj stresnih dni,

Andrej iz Music Max-a.

