Zimske kavne čarovnije: trije recepti, ki bodo vaš najljubši topli napitek spremenili v praznično poslastico

Ko se zunanje temperature spustijo pod ničlo, nas nič ne razveseli bolj kot dišeči, topli napitki, ki nas ogrejejo od znotraj. Vroča čokolada, karamela in stepena smetana nas takoj spomnijo na praznični čas, v kombinaciji s kavo pa dobimo pravo poživitev za dvig razpoloženja, po kateri bo dišalo po celi hiši.

Nič ne pričara božičnega vzdušja bolje kot dišeča skodelica polnega okusa, katere fantastične arome poskrbijo za veselo razpoloženje. Da bi vas navdušili za ustvarjanje enega od teh napitkov, ki pogrejejo srce, vam predstavljamo tri recepte, ki so idealni za prijetna druženja doma ali lene popoldneve, ko se želimo samo zlekniti pod odejo s svojim najljubšim napitkom v roki in uživati v enem od pocukranih božičnih filmov.

Pri ustvarjanju teh fantastičnih receptov je nepogrešljiv pripomoček samodejni kavni aparat Philips LatteGo 5400 . S 100 % keramičnim mlinčkom, ki se ne segreje na visoki temperaturi in ne spremeni okusa kave, ter sistemom Aroma Extract, ki zagotavlja idealno temperaturo za pripravo napitkov, aparat ustvarja popolno aromatično skodelico kave. Aparat ponuja 12 različnih vrst kavnih napitkov, ki nastanejo z natančnim mletjem svežih kavnih zrn, tako da bo vsak izmed nas našel pravi napitek zase. Zahvaljujoč intuitivnemu zaslonu lahko preprosto uredimo svojo skodelico kave, tako da prilagodimo intenzivnost in temperaturo kave ter določimo, koliko kave in mleka bo v naši najljubši skodelici kave.

Oglejte si naše predloge in sami doma poustvarite napitke. Obogatite svoj dom z vonjavami, ki vas neustavljivo spominjajo na božič in dajo atmosferi v vašem domu pridih topline.

Sestavine: 10 ml amaretto likerja

20 ml ruma

espresso

60 ml smetane za stepanje

mandljevi lističi Priprava: V kozarcu s pecljem zmešajte rum in amaretto liker. Dodajte espresso, stepeno smetano in mandljeve lističe.

Vroča čokolada za ljubitelje kave Sestavine: 2 žlici Nutelle

espresso

30 ml smetane za stepanje Priprava: Nutello dajte v skodelico in v isti skodelici pripravite espresso ter mešajte, dokler se kava in Nutella ne povežeta. Na koncu dodajte še stepeno smetano.

Vroča čokolada z dvojnim espressom Sestavine: dvojni espresso iz aparata Philips LatteGo 5400

2 žlici kakava v prahu

200 g mlečne čokolade

cimet

1 in ½ skodelice mleka

marshmallow penice

Priprava: V manjši kozici zmešajte mleko, kakav v prahu in mlečno čokolado ter nežno mešajte, dokler se čokolada popolnoma ne stopi. Ne pustite, da čokolada zavre. Obenem pripravite dvojni espresso s kavnim aparatom Philips LatteGo, ki mu boste nato dodali mešanico iz kozice. Vse skupaj nežno premešajte in okrasite z marshmallow penicami, ki bodo celotnemu doživetju dodale potrebno dozo sladkosti.

Te in številne druge okusne recepte najdete v aplikaciji Coffee+. Prenesite aplikacijo in si obarvajte hladne dni z različnimi toplimi napitki.



Več na: https://www.philips.si/c-m-ho/kava/coffeeplus-app.

