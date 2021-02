Vsak recept lahko izboljšamo z eliksirjem večne mladosti

Nič čudnega ni, da je oljčno olje temelj mediteranske prehrane in da je tudi pri nas, čeprav ne živimo sredi Sredozemlja, osnova za družinske pojedine ob žaru, vsakodnevna kosila in solate, ki si jih ob večerih privoščimo med tednom. Skoraj vsako jed bi po našem mnenju lahko zaokrožili z nekaj kapljicami deviškega oljčnega olja.

Foto: Getty Images

Oljčno olje je eliksir večne mladosti, je polno hranil, antioksidantov, do srca prijaznih maščob, mineralov in vitaminov ter je neizčrpen vir dobrega zdravja. Še toliko bolj, če govorimo o ekstra deviškem oljčnem olju. Tekoče zlato je najboljše v prvem letu, potem je prav, da ga zamenjate s svežim. Ni pa nič narobe, če že uporabljate lanskega, le okus in druge lastnosti ne bodo več tako vrhunski kot prej.

Zelo pomembno je, da ga shranjujete na temnem – v temni steklenici, nikar ne v plastenki – in na hladnem, saj se sicer blagodejne sestavine začnejo uničevati. Ker se pri visokih temperaturah spremeni sestava oljčnega olja, ga ne segrevamo nad 180 stopinj Celzija.

Trije različni obrazi ekstra deviškega oljčnega olja

Predstavljamo vam tri slastne recepte, kjer pravi okus ekstradeviškega oljčnega olja Borges resnično pride do izraza.

Vedno očarljiva carbonara

Sestavine

320 g špagetov

nekaj kapljic Borgesovega ekstradeviškega oljčnega olja

350 g slanine

100 g naribanega parmezana

2 rumenjaka

sol in poper

Priprava:

Špagete skuhajte po navodilih na zavojčku. V dokaj globoko ponev vlijte malo ekstradeviškega oljčnega olja Borges. Ko je to vroče, dodajte trakove slanine, ki bo sprostila tudi lastno maščobo. Nežno solite in poprajte.

Rumenjake zmešajte v skledi in jim dodajte parmezan.

Kuhane špagete stresite v ponev in nekaj minut mešajte, da se povežejo s slanino. Izklopite ogenj in dodajte omako. Mešajte še nekaj minut, da se jajca skuhajo, ne da bi se preveč strdila. Ne smejo zakrkniti. Dolijete lahko kakšno žličko vode, v kateri so se kuhali špageti. Postrezite z žličko naribanega parmezana.

Ekstra sočen čokoladni kolač brez peke

Priprava tega ekstra sočnega čokoladnega kolača je resnično preprosta, vendar se jo je treba lotiti vsaj en dan prej, da lahko sledite vsem korakom, saj je treba maso večkrat za dlje časa dati v zamrzovalnik. Ko je narejena, jo lahko v hladilniku hranimo en teden. Nikar naj vas ne odvrne oljčno olje v tem sladkem receptu, saj odlično dopolni kremni preliv in uravnoteži bogat čokoladni okus.

Sestavine za od 8 do 10 kosov:

Podlaga:

Foto: Getty Images zavojček polnozrnatih piškotov

četrt skodelice rahlih ovsenih kosmičev

2 jedilni žlici grenkega kakava

2 jedilni žlici rjavega sladkorja

pol žličke soli

najmanj 6 jedilnih žlic stopljenega masla

Krema:

150 g nasekljane čokolade (lahko je mlečna ali grenka)

pol skodelice ekstra deviškega oljčnega olja Borges

300 g polnomastnega grškega jogurta

ščepec soli

3 beljaki

pol skodelice rjavega sladkorja

za dekoracijo nekaj čokoladnih kapljic

Priprava:

Potrebujete približno 20-centimetrski pekač za pite.

Polnozrnate piškote zmeljete. To lahko naredite tako, da jih daste v plastično vrečko in jih z valjarjem zdrobite. Dodajte ovsene kosmiče, kakav v prahu, rjavi sladkor, sol. Če so ovseni kosmiči pregrobi, jih prav tako zmeljite. Vmešajte maslo in dobro premešajte, najbolje kar v električnem mešalniku. Masa za podlago mora biti ravno prav mehka, da jo lahko pritisnete ob dno pekača. Po potrebi dolijte žlico masla.

Maso dobro pritisnete na dno pekača, rob naj bo malce višji. Pogladite in za deset minut postavite v zamrzovalnik. Podlago lahko naredite tudi nekaj dni vnaprej in pustite v zamrzovalniku.

Za kremo na rahlem ognju stopite čokolado in pol skodelice ekstra deviškega oljčnega olja Borges. Pustite, da se malce ohladi, zlijte v večjo skledo ter dodajte polovico jogurta, sol in dobro premešajte.

Iz beljakov stepite rahel sneg. Dodajte pol skodelice rjavega sladkorja in mešajte vsaj še tri minute oziroma dokler ni sneg povsem čvrst. Tretjino beljakove kreme dodajte čokoladni kremi in narahlo vmešajte z lopatko. Ko je dobro premešano, dodajte preostalo polovico snega. S to kremo obložite piškotno podlago. V zamrzovalnik postavite za najmanj tri ure. Pred serviranjem naj bo pita pol ure na sobni temperaturi, da jo boste lahko razrezali.

Za konec je treba narediti samo še zgornjo kremo. Drugo polovico jogurta v skledi zmešajte z žlico sladkorja in ščepcem soli ter obložite pito, pokapljajte z ekstra deviškim oljčnim oljem Borges in posujte s čokoladnimi kapljicami ali drugo čokoladno dekoracijo.

Rižota s špinačo in poširanim jajcem

Sestavine:

240 g riža

4 jajca

2 stroka česna

1 majhna čebula

200 g špinače

100 g slanine

25 g pinjol

25 g rozin

nekaj kapljic ekstra deviškega oljčnega olja Borges

4 poširana jajca

Priprava:

Riž skuhajte po navodilih na embalaži. Za poširano jajce v ponvi segrejete dva litra vode s kisom in soljo. Ko voda zavre, na sredini posode naredite vrtinec in vanj ubijte jajce. Druga možnost je, da jajce ubijete v zajemalko in jo nežno potopite v vrelo vodo. Kuhajte ga od dve do tri minute, nato pa ga s penovko previdno vzemite iz vode. Postopek ponovite še s preostalimi jajci.

Na ponvi nežno prepražite čebulo in česen s kančkom ekstra deviškega oljčnega olja Borges. Dodajte slanino in kuhajte še nekaj minut na zmernem ognju. Dodajte špinačo, sol in poper ter še malo pokuhajte.

V ponev stresite riž, nato pa pinjole in rozine. Kuhajte še nekaj minut na zmernem ognju, da se vsi okusi povežejo. Postrezite kot štiri porcije s poširanim jajcem na vrhu.