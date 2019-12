Vino, darilo ki pripoveduje zgobe

Oglasno sporočilo

Zagotovo nas že grabi prednovoletna mrzlica, kako izbrati darilo s katerim se bomo zahvalili osebi, ki jo še posebej cenimo. Pa naj bo to na poslovnem področju ali pa povsem osebnem. Izbrano vino je zagotovo primerno darilo s katerim poslovnim partnerjem izkažemo zaupanje ter jim sporočimo, da želimo tudi v prihodnje z njimi graditi uspešno zgodbo.

Prav tako lahko vino podarimo tudi prijateljem, partnerjem, staršem. S podarjenim vinom izbrani osebi izkažemo spoštovanje ter dejstvo, da cenimo čas, ki ga preživimo v njihovi družbi. Z vinsko zgodbo in stilom je najbolje, da se navežemo na obdarovanca in mu s tem pokažemo, da mu znamo prisluhniti in mu želimo izpolniti kakšno od njegovih želja.

V eVino vinoteki smo pomislili na vas in vam pripravili darilne pakete izbranih vin in vinskih pripomočkov, ki pripovedujejo zgodbe izbranih vinarjev, ter ob katerih bo zaigralo srce vsakemu pravemu vinskemu navdušencu.

PAKET VIPAVA Tri vrhunska slovenska vina poznanih vipavskih vinarjev: Jebačin Beli 2018, Pasji Rep, Zelen 2018, Burja, Cuba 2015, Guerila. Paket je shranjen v kartonasti darilni embalaži! Cena: 39.90 €

PAKET BRDA Brda so zagotovo ena najbolj poznanih slovenskih vinorodnih pokrajin in vina v paketu zagotovo prepričajo še tako zahtevnega poznavalca vin: Rebula 2013, Gašper Chardonnay Selekcija 2017, Marjan Simčič Cabernet Sauvignono 2017, Dolfo Paket je shranjen v kartonasti darilni embalaži! Cena: 39.90 €

Kako pomemben je vinski kozarec?

Okusi in arome vina se lahko do popolnosti izrazijo le v pravilno izbranih vinskih kozarcih. Poznano je namreč dejstvo, da lahko vinski kozarci vino povzdignejo ali pa ga popolnoma degradirajo. Evino je že več kot 10 let ponosni partner in dobavitelj vrhunskih vinskih kozarcev družinskega podjetja Riedel, ki že več kot 60 let razvija vinske kozarce za različna vina. Pohvalijo se lahko z več kot 10imi različnimi linijami kozarcev in decanterjev, ki bodo poskrbeli, da bo okus vina najbolj pristen.

Penina in šampanjec sta v mesecu decembru zagotovo najvišje na lestvici najbolje prodajanih vin. Če pa ju postrežemo v čudovitem kozarcu, ki poskrbi, da so mehurčki živahni in arome sveže, je doživetje še prijetnejše.

PAKET PENINA Paket sestavlja ena najbolje prodajanih penin v eVino vinoteki - Penina Classic 2016, Gašper, narejena po klasični šampanjski metodi, s privlačnimi aromami in čudovitimi mehurčki. Paketu smo dodali dva šampanjska kozarca linije Heart To Heart, ki bosta nedvomno posrbela za še boljši okus penine. Vse skupaj je pakirano v lepo leseno darilno embalažo. Cena: 54.90 €

PAKET CHAMPAGNE Za ljubitelje pravih šampanjcev, smo pripravili paket z najbolj oboževanim šampanjskim brendom Pol Roger, ki vsebuje šampanjec, s katerim so postregli tudi na kraljevi poroki na britanskem dvoru. Pol Roger Brut Reserve velja za čisto klasiko in nikoli ne razočara. V paket smo dodali dva kozarca za šampanjec, Riedlove linije Performance, s posebnim optičnim učinkov, katerega vloga ni zgolj estetske narave temveč valovita površina kozarce povečuje njegovo notranjo površino in s tem omogoča vinu, da se v celoti odpre in izrazi v vsej svoji veličini. Cena: 94.90 €

3 NAJBOLJ PRODAJANA VINA 2019 Gašper, Malvazija – Dama belih sort, ki diši po pomladi. Arome spominjajo na belo cvetje, limeto in grenivko. Sveža in lahkotna, a še vedno dovolj resna, da se ob ribi dobro počuti. Pridelana je bila iz starejših in redkih vinogradov Malvazije v Goriških Brdih in nagrajena z bronasto Decanterjevo medaljo. Cena 7,99 evra. Burja, Zelen – Zelen je avtohtona vipavska sorta, na katero so Vipavci še posebej ponosni. Odlično sveže vino slovenskega vinskega virtuoza Primoža Lavrenčiča, ki bo lepo dopolnilo lahke zelenjavne jedi ali predjedi. Lahko ga postrežete tudi kot aperitiv. Cena 11,49 evra. Dolfo, Gredič Rdeče – Zvrst Cabernet Sauvignona in Merlota prihaja iz Goriških Brd, kjer je baza Merlot, Cabernet Sauvignon pa dopolnjuje okus s svojo začinjenostjo. Lepo elegantno vino, ki spominja na bordojce z desnega brega. Cena 20,90 evra.

Poskrbimo, da bo izbrano vino dopolnilo vašo jed

Skrbno izbrano vino odlično dopolni praznične trenutke, ki jih bomo preživeli s svojimi najbližnjimi. Ob pravilno izbranem vinu, lahko dobijo kulinarične dobrote, ki jih boste pripravili za decembrska druženja, povsem nove razsežnosti.

PENEČA VINA in FINGER FOOD Champagne Serge Mathieu, Blanc de Noirs – Šampanjec butične šampanjske hiše, kjer se še posebej trudijo, da ohranjajo pristnost in osebnost grozdja sorte Modri Pinot, ki je edina sorta tega šampanjca. Njihovi šampanjci so znani po tem, da ohranjajo polne sadne okuse ter so zelo dolgo starani v kleteh, kar je izjemoma redko za manjše proizvajalce. Odlična izbira v cenovnem rangu - cena 34,90 € Čar šampanjcev je v tem, da so kulinarično gledano vsestranski, saj odlično dopolnjujejo mnoge jedi. V prvi vrsti nas pozdravijo kot aperitiv, odlični pa so tudi ob prekajenem lososu in morskih jedeh, pečenem piščancu ter vseh vrstah sirov. Blazinice s paradižnikom in feta sirom 1 paket listnatega peciva (odmrznjenega) 8 večjih paradižnikov narezanih na rezine Pest nasekljanih oliv 200 g nadrobljenega feta sira 2 žlici olivnega olja Nasekljane mešane začimbe po okusu (origano, bazilika, timijan, drobnjak) Pečico segrejemo na 200 stopinj. Položite liste testa na pomokano površino in jih zložite enega na drugega, da dobite površino cca 20x30 cm. Testo prešpikajte z vilicami. Razrežite na 24 kvadratkov in položite na pekač obložen z peki papirje. Na vsak kvadratek položite eno rezino paradižnika, posujte s feta sirom in nasekljanimi olivami. Na vsak kos polijemo malo olivnega olja in po želji dodamo začimbe. Pečemo 15-18 minut oziroma dokler se kvadratki zlato ne obarvajo. Bailly Lapierre, Rose brut - Burgundijska penina, ki jo le 20km loči od meje s Šampanijo in klasifikacije 'šampanjec'. Rose Brut Cremant je pridelan iz sort Modri Pinot in Gamay. Prva sorta da vinu karakter, druga pa nezmotljivo aromo jagodičevja. Penine rose odlično dopolnjujejo meso iz žara, ali pa predjedi in prigrizke iz morskih jedi. V prazničnem času jo postrežite ob lososovih rolicah. Cena 11,90 € Lososove rolice 225 g kremnega sira 100 g prekajenega lososa 2 jedilni žlici svežega kopra (nasekljanega) ½ čajne žličke česna v prahu ½ čajne žličke črnega popra 2 veliki bučki V srednje veliki posodi zmešamo kremni sir, na kocke narezan losos, koper, česen v prahu in poper. Dobro premešamo in postavimo na hladno za cca 30 minut. Z lopilcem krompirja ali mandolina rezalnikom narežemo kumaro po dolžini na tanke trakove. Zunanjo rezino zavržemo. Rezine bučke razporedimo po papirnati brisači in jo popivnamo, da jo čim bolj osušimo. Vzamemo rezino bučke in na rob rezine damo žlico nadeva. Rolico tesno zavijemo. Če želimo jo lahko spenmo z zobotrebcem.

Obiščite nas v eVino vinoteki na Šmartinski cesti 53 ali priklikajte v spletno trgovino www.eVino.si in že danes izberite najboljše darilo za svoje prijatelje in poslovne partnerje.

Da bo odločitev o izbiri primernega darila lažja, je največja vinoteka v Sloveniji eVino pripravila nekaj predlogov darilnih kompletov, ki jih lahko poklonite v različnih embalažah. Lesene darilne embalaže, ki jih ponuja eVino, so primerne tako za poklanjanje vin kot tudi kombiniranje različnih artiklov. Poleg tega v škatle vgraviramo tudi osebna sporočila.

eVino: Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 401 8000

Spletna stran: www.evino.si

Elektronska pošta: info@evino.si

Naročnik oglasnega sporočila je eVino.