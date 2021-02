V Vietnamu odprli prvo slovensko vinoteko #foto

"Vztrajanje v težkih trenutkih se obrestuje," so v kleti Vinakoper pospremili novico, da so konec januarja v Hošiminhu, največjem mestu v Vietnamu, odprli prodajalno, v kateri je naprodaj večina njihovih vin. Še letos naj bi podobno vinoteko odprli tudi v Hanoju, glavnem mestu Vietnama.

"Lastna vinoteka nam omogoča bolj natančen stik s kupcem, testiranje pričakovanj in uspešnosti morebitnih novih produktov ter še mnogo več. Verjamem, da ima azijski trg izjemen potencial in da so ti prvi koraki šele začetek uspešne poslovne zgodbe," je ob tem dejal direktor Vinakoper Borut Fakin.

Največ zanimanja za mehurčke in rdeče vino

Prvi obiskovalci so največ zanimanja pokazali predvsem za penine in rdeča vina, so povedali v koprski kleti. Da so rdeča vina na azijskem trgu bolj priljubljena, so v Vinakoper spoznali že ob vstopu na ostale azijske trge, prisotni so namreč že na Kitajskem, v Hongkongu in na Japonskem.

