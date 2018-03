V lov na divje šparglje: kje rastejo in koliko jih smete nabrati?

Foto: Thinkstock

Pretekli konec tedna je bila sezona divjih špargljev v Istri že v polnem zagonu, iz grmovja ob cestah je vsake toliko pogledala kakšna glava nadebudnega nabiralca, mnogi so ulov na improviziranih stojnicah tudi prodajali, pa tudi večina istrskih gostiln je divje poganjke že uvrstila na jedilnik.

Če ste ljubitelji divjih špargljev, ki se ob obilju koristnih rudnin in vitaminov lahko pohvalijo s precej intenzivnejšim okusom kot njihovi gojeni sorodniki, bodo prihodnji dnevi, ki obetajo sonce, kot nalašč, da jih tudi sami naberete kakšen šopek.

Kje rastejo divji šparglji?

Ob Istri se divji šparglji dobro počutijo tudi na Krasu in Vipavski dolini, na žalost nabiralcev pa ljubijo gosto in bodečo podrast ob gozdnih robovih, cestah in kolovozih. Pogosto so v družbi robid in drugega trnastega rastja, zaradi česar se oblecite primerno trpežno, kratki rokavi in kratke hlače niso priporočljivi, gumijaste rokavice pa so praktično obvezne. Škodila ne bo niti palica, s katero lahko pridržite bodeče grmovje (in odganjate kače).

Pri iskanju boste morali najverjetneje na kolena in pozorno stikati med grmovjem, listjem in travo, saj tankih in temnozelenih, včasih celo vijoličastih poganjkov, ni težko spregledati.

Največ kilogram na dan

V Sloveniji lahko gozdne plodove nabira vsakdo in kjerkoli, to velja tudi za divje šparglje, a ne v neomejenih količinah. Pravilnik o varstvu gozdov namreč določa, da lahko "rekreativni nabiralec" za lastne potrebe dnevno nabere največ kilogram zelnatih rastlin, med katere spadajo tudi divji šparglji.

Kako pripraviti divje šparglje?

Osnovno pravilo za pripravo špargljev je: ne zapletajte. Več ko boste dodajali sestavin, bolj boste prekrili njihov okus. Lahko jih le skuhate na sopari - toliko, da se zmehčajo - posolite in popoprate ter pokapate z oljčnim oljem in limono, pa boste dobili odlično predjed oziroma zelenjavno prilogo. Če ste že začeli sezono peke na žaru, lahko na njem spečete tudi šparglje - na žar jih zložite kar cele in jih pokapajte z oljčnim oljem, pečene pa "začinite" z nastrganim parmezanom.

Daleč najbolj priljubljen recept za pripravo špargljev je sicer jajčna omleta oziroma fritata - na hitro prepraženem česnu podušite očiščene in nalomljene šparglje, da se zmehčajo, nato pa jih prelijte z umešanimi jajci. Takšni omleti lahko dodate tudi drugo sveže spomladansko zelenje, recimo koprive, koromač, drobnjak, peteršilj, rman ...

Preprost, a učinkovit recept je tudi juha iz divjih špargljev - te preprosto skuhajte, nato pa spasirajte s paličnim mešalnikom in juho obogatite z malo sladke ali kisle smetane. Seveda pa se divji šparglji odlično obnesejo tudi s testeninami ali v rižoti.