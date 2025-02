Nova priložnost za dve Slovenki, Andreje Slokar ne bo na startu

V petek se je zmage na domačem prizorišču razveselila Italijanka Federica Brignone, ki je z najboljšo vožnjo finala slavila pred vodilno po prvi vožnji Novozelandko Alice Robinson. To je bila prva tekma in prvi veleslalom po svetovnem prvenstvu v Saalbachu. Brignone, zmagovalka v skupnem seštevku svetovnega pokala leta 2020, je s šesto zmago, tretjo veleslalomsko, to sezono povečala vodstvo v seštevku zime (899 točk), a na lestvici discipline še naprej zaostaja za Robinson. S 300 točkami je tretja, pred njo sta Švedinja Sara Hector (341), ki bo odprla današnji veleslalom, in Robinson (380).

V petek so nastopile tudi tri Slovenke. Ana Bucik Jogan, ki ima težave s kolenom, je bila 16. in Neja Dvornik 26. V finale se ni uvrstila Andreja Slokar, ki je po svetovnem prvenstvu v Saalbachu zbolela in obležala v postelji. Slokar se sicer tudi na 13. veleslalomu po vrsti, na katerem je nastopila, ni uvrstila v drugo vožnjo, na današnjem pa je ne bo na startu.

Dvornik bo nastopila s številko 25, takoj za njo se bo iz starta pognala še Bucik Jogan. Na startu bo 64 smučark. Zanimivo bo videti, kako bo nastop uspel ameriški zvezdnici Mikaeli Shiffrin, ki je bila v petek šele 25.

Petkov veleslalom je bil nadomestni za odpadlega, ki bi moral biti v Tremblantu v Kanadi. V nedeljo bo na tem prizorišču na sporedu še slalom.

Sestriere, veleslalom, startna lista: 1. Sara Hector (Šve)

2. Lara Gut-Behrami (Švi)

3. Zrinka Ljutić (Hrv)

4. Thea Louise Stjernesund (Nor)

5. Federica Brignone (Ita)

6. Paula Moltzan (ZDA)

7. Alice Robinson (NZl)

8. Camille Rast (Švi)

9. Nina O'Brien (ZDA)

10. Valerie Grenier (Kan)

11. Lara Colturi (Alb)

12. A. J. Hurt (ZDA)

13. Julia Scheib (Avt)

14. Marta Bassino (Ita)

15. Mikaela Shiffrin (ZDA)

…

25. Neja Dvornik (Slo)

26. Ana Bucik Jogan (Slo)

