Prevc in druščina po zadnje tekmovalne odgovore, Tepeš bo določil še eno potnico za SP

Medtem ko imajo skakalci v svetovnem pokalu prost tekmovalni konec tedna, pa skakalke čakata dve individualni preizkušnji v Hinzenbachu. Tepeš je na avstrijsko prizorišče odpeljal vodilno skakalko zime Niko Prevc, Tino Erzar, Katro Komar, Tinkaro Komar, Tajo Sitar in Jerico Jesenko.

Glavni trener je pred dnevi dejal, da so v ekipi za svetovno prvenstvo Prevc, Ema Klinec, ki bo izpustila Hinzenbach in se posvetila treningu ter polnjenju baterij, Taja Bodlaj in Erzar, po tekmah v Avstriji pa bo znana še peta slovenska potnica na prvenstvo.

Prevc ima v skupnem seštevku zime že 320 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid, do konca sezone pa je predvidenih še sedem posamičnih tekem svetovnega pokala.

Skakalke predvidoma ob 9. uri čaka trening, nato kvalifikacije, posamična tekma pa je načrtovana ob 12. uri.

Hinzenbach, kvalifikacije

