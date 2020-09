Umrl je sarajevski "kralj čevapčičev"

V nedeljo je v 79. letu starosti umrl Šain Memeti, poroča časopis Slobodna Dalmacija. Tega imena in priimka večina ljudi ne pozna, če pa omenimo, da je bil z bratom Hasanom lastnik kultnih čevapčičarn Željo in Željo 2 na sarajevski Baščaršiji, so stvari precej bolj jasne.

Prvega Želja sta brata Memeti, ki sta se v Sarajevo priselila iz Makedonije, odprla daljnega leta 1968. Ime sta mu nadela po svojem priljubljenem sarajevskem nogometnem klubu Željezničarju, o čemer nezmotljivo priča tudi izvesek čevapdžinice z nogometno žogo in v modro-belih klubskih barvah.

Pozneje sta brata v neposredni bližini odprla še en lokal s čevapčiči, Željo 2, obe čevapčičarni pa zdaj veljata tako za priljubljeno zbirališče domačinov kot pravi turistični atrakciji.

Kljub neizmerni priljubljenosti njunih lokalov in čevapčičev pa sta se brata Memeti izogibala nastopanju v medijih, živela sta za posel in za nogomet, še piše Slobodna Dalmacija, v zadnjih letih pa sta delo prepustila naslednikom.

Skrivnost dobrih čevapčičev

Z enim od njih, Harisom Memetijem, so se pred časom pogovarjali novinarji hrvaškega spletnega portala Novo.hr in ga povprašali, v čem je skrivnost njihovih čevapčičev.

"Zvenelo bo patetično, a kot v vsakem poslu je tudi pri tem skrivnost v ljubezni do tega, kar počneš," je dejal, "seveda je skrivnost tudi v kakovostnih sestavinah, pravi temperaturi pečenja, pravočasnem obračanju čevapčičev in podobno, a bistveno je, da to počnejo ljudje, ki vedo, kaj delajo, in to delajo z ljubeznijo."

Ajvar k čevapčičem naročajo Hrvati in Slovenci

Zelo je pomemben tudi način, kako čevapčiče jemo, je dodal. "Mi gostom priporočamo, da jih jedo z rokami, brez vilic in nožev. Pribor je nepotreben posrednik in z njim okus čevapčičev ni isti," je dejal, "prav tako se pravi čevapčiči ne jedo brez čebule. Vsekakor se ob njih prileže kajmak, Hrvati in Slovenci imajo radi tudi ajvar, kar je še dopustno. Nikakor pa se k čevapčičem ne priležeta majoneza in kečap!"

