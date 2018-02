Trump v nekoliko drugačnem Seksu na plaži #foto

Ustvarjalca Scott Kelly in Ben Polkinghorn sta se v projektu z naslovom Trump Trays na šaljiv način lotila problematiziranja lanske odločitve Donalda Trumpa, da ZDA izstopijo iz pariškega podnebnega sporazuma, ki so ga države podpisale v boju proti globalnemu podnebnemu segrevanju.

V duhu tega sta izdelala ledene portrete ameriškega predsednika, ob teh pa zapisala: "Trumpu tiščanje glave v pesek ne bo pomagalo. Ironično pa je, da mu bo tiščanje glave v zamrzovalnik."

Ledene kocke, ki upodabljajo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kritizirajo njegov odnos do okoljskih vprašanj. Foto: Cover Images

Trump se tali v pomarančnem soku in koktajlih

Ustvarjalca ob predstavitvi samosvojih ledenih kock ponujata nekaj zamisli, v kakšnih kombinacijah jih je mogoče uporabiti. Vse pa je, kot je razvidno, navdihnil ameriški predsednik. Koktajl Seks na izginjajoči plaži (Sex on the Disappearing Beach) predstavljata približno takole: Pozdravite nikoli končana poletja in se poslovite od Maldivov. Foto: Cover Images

Če vas uporaba Trumpovih ledenih kock v pomarančnem soku morda ne prepriča, tandem na svoji spletni strani predlaga potopitev teh v različne koktajle. V Trumptini na primer, ki ga spremlja napis: "Uničen, ne mešan. Ne pijte Trumptinija, ker je okusen, temveč kot pravočasno opozorilo, da je lahko celo brezčasna lepota uničena. Danes koktajl Martini, jutri Zemlja! Na zdravje!"

Koktajl Seks na izginjajoči plaži (Sex on the Disappearing Beach) predstavljata približno takole: Pozdravite nikoli končana poletja in se poslovite od Maldivov. Zagotovo to ni videti kot vaš tradicionalni Seks na plaži, ampak kmalu bo tako ali tako vse videti drugače.

Koktejl Trumptini spremlja napis: "Uničen, ne mešan. Ne pijte Trumptinija, ker je okusen, temveč kot pravočasno opozorilo, da je lahko celo brezčasna lepota uničena." Foto: Cover Images

Izkupiček od prodaja namenjen okoljski organizaciji

Izkupiček od izdelkov iz omejene serije Trump Trays, ki jih je 100-odstotno mogoče reciklirati, bo namenjen Fundaciji za okoljsko pravičnost.

Bloody Donald je eden od koktajlov ustvarjalcev Scotta Kellyja in Bena Polkinghorna, ki jih spremljajo ledene kocke v obliki Donalda Trumpa. Foto: Cover Images