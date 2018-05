To je najmanjša restavracija v Sloveniji #video

Novinar: Uroš Maučec/Video: Planet TV

Če v hrani zelo radi uživate, potem morate obiskati skoraj zagotovo najbolj intimno in najmanjšo restavracijo pri nas. Kar v svojem stanovanju sta si jo omislila Jure Brložnik in Maja Miška iz Maribora. Svoje goste sprejemata v jedilnici, kjer je prostora za štiri ljudi, zato sta restavracijo poimenovala Miza za štiri.

Idejo sta dobila ob gledanju televizije

Zgolj po majhni oznaki pred vrati se ta vhod razlikuje od preostalih stanovanj v bloku. In tudi notranjost bolj spominja na stanovanje kot restavracijo. Jure in Maja sta idejo dobila med sedenjem na kavču. "Verjetno sva gledala enega izmed resničnostnih šovov oziroma kulinaričnih oddaj, zagledala svojo mizo in se vprašala, zakaj pa ne. Tudi midva rada kuhava in zakaj ne bi povabila nekoga k nama na večerjo, na kosilo," je pripovedovala Maja.

Gosti lahko z njima tudi kuhajo

Sprva sta za to mizo razvajala prijatelje in znance, nato sta začela sprejemati tudi druge goste. Neposredna bližina kuhinje in jedilne mize, ki sta pravzaprav v istem prostoru, se je izkazala kot prednost. "Na začetku se nama je zdelo, da bi to lahko bila težava, ampak potem sva ugotovila, da je gostom tudi to zanimivo. Tako, da so tudi na svojevrstnem izobraževanju, marsikaj se lahko naučijo. Kdor želi, lahko poskusi kaj narediti z nama," je povedal Jure.

Večina jih vendarle ostane za mizo. Čeprav so v tujem stanovanju, se že po nekaj minutah počutijo povsem domače. "Ni nobene druge mize, lahko se sprostijo, lahko so glasni, lahko se smejijo. Izjemno zanimiv koncept," je dejala Maja.

Na mizi pogosto pristane sladica hruška s sivko

A takega koncepta ne bi bilo brez vrhunske kulinarike, ki so jo že pohvalili najprepoznavnejši slovenski kritiki. Ena izmed značilnih jedi, ki pogosto pristane na mizi za štiri, je sladica hruška s sivko. Sestavljena je iz kreme iz sivke in črnega riža, drobljenca iz rdečega afriškega kakava, čokoladnega mousa, čokoladnih stopnic, poljubčkov posušenih cvetov in posebnega zelišča. "Imenuje se boraga, najbolj je znana sicer po cvetovih, ampak tudi njeni listi so zelo zanimivi, ker imajo okus kot lubenica," je pojasnil Jure.

Vse jedi so postrežene v lastni liniji krožnikov, ki je nastala v sodelovanju s kiparko in oblikovalko Bojano Križanec. In čeprav noben izmed njiju po izobrazbi ni kuhar, so gostje zadovoljni.

Jure ima ob restavraciji v stanovanju še vedno redno službo kot grafični oblikovalec, Maja pa se je povsem posvetila Mizi za štiri. Njeni naslednji izziv je nadgradnja vinske karte. Svoja kulinarična izobraževanja si želita nadgraditi z lastno restavracijo, ki pa tako kot Miza za štiri ne bo običajna restavracija.