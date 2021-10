Ta je naš najljubši!

Oglasno sporočilo

Če bi vas nekdo vprašal, katero je vaše najljubše vino, kaj bi mu odgovorili? Morda, da tisto, ki prihaja iz Slovenije, ki je pridelano iz naše avtohtone sorte grozdja in ste nanj ponosni? Tisto, ki se ujema z vsemi jedmi? Tisto, ki ga pijete že leta in se ga nikakor ne naveličate, ker vas vedno znova preseneti z novo razigranostjo, novim stilom, novo osebnostjo? Večina bi vas verjetno odgovorila pritrdilno na vsa ta vprašanja − in marsikdo bi ob tem pomislil na refošk iz kleti Vinakoper .

Refošk by Vinakoper v svoji litrski polnitvi je naše najljubše rdeče vino. Že 50 let. Zgoraj našteti razlogi niso edini. Poln istrskega sonca, istrske zemlje, polne mineralov, skrivnosti istrske vinogradniške tradicije in trme enologov Vinakoper, ki ga razvijajo in nadgrajujejo že desetletja, nam refošk by Vinakoper vztrajno ponuja nove in nove različice. Ponuja nam možnosti raziskovanja in odkrivanja edinstvenih letin, novih prijemov enologov in dovršenosti novih tehnologij, ki jih klet vedno znova uvaja.

Ima pa še eno izjemno lastnost. Ste opazili, da se z njim zgodi čarovnija? Refošk prebuja Istro v vas. Pa ne samo s svojim istrskim temperamentom – nekaterim se zgodi celo, da njihova usta po požirku refoška zapolnijo istrske besede.

Nedavno sta dva nogometna navijača s Štajerske med ogledom tekme spila zaslužen požirek refoška in doživela nenavadno situacijo, ki so jo kamere ujele v spodnji video.

Šalo na stran, svež, saden in eleganten litrski refošk iz kleti Vinakoper že 50 let kraljuje na slovenskem trgu. V zadnjih dobrih dveh desetletjih so se mu pridružili novi člani družine, nove linije refoškov, ki tej avtentični vinski sorti podajajo mnoge nove obraze.

Bi imeli 50-litrski sod refoška? Sodelujte v jubilejni nagradni igri!

Ob jubileju litrskega refoška by Vinakoper lahko sodelujete v nagradni igri, ki poteka na Facebookovem profilu Vinakoper. V treh tedenskih igrah podeljujejo lepe nagrade, na koncu pa bodo žrebali srečneža, ki bo domov odnesel 50-litrski sod refoška.

Prva tedenska nagradna igra je že za nami, druga se bo začela kmalu in bo raziskovala, kako v istrskem narečju zvenijo Štajerci, v zadnji pa bomo še pri Gorenjcih pogledali, kako refošk prebudi Istro v nas. Več informacij na spletni strani in na Facebook profilu Vinakoper .

Vsi obrazi refoška by Vinakoper

Če je klasični refošk, ki si ga napolnijo iz litrske steklenice Vinakoper, morda najbližji približek refošku, kot so ga ustvarjali nekdaj, so preostali refoški iz te največje kleti pridelovalke refoška na Slovenskem dokaz, da je refošk sorta, iz katere se lahko rodijo najbolj izjemna vina.

Razigran in povsem lahkoten je refošk v rozejih, ki nam dajo veliko sadnosti in sočnosti: izberite rose Refošk, linije Koper. Pod zahtevnim postopkom nadzora taninov nastajajo peneča vina refošk (peneči vini Capris Refošk in Capris Rosé), ki nas osvežijo in ponudijo širok nabor kombinacij s hrano. V sveži, sadni, elegantni obliki nas nagovarjata najbolj prodajani refošk iz linije Okusi Istre in refošk linije Koper. Bolj resni in bogati so refoški linij Capris in Capo d'Istria, ki zorijo v lesenih sodih. Ne gre pa pozabit tudi na sladke posebnosti, ki nastanejo iz prezrelega grozdja sorte refošk in jih na mizo postavite v steklenički Zakladov Slovenske Istre, sladki refošk. Ta se najbolje poda k sladicam – od čokoladnih stvaritev do sladkih dobrot iz borovnic in preostalega jagodičevja.

Vse refoške by Vinakoper lahko pokusite v prodajalnah Vinakoper: Vinski butik Hiše refoška v Kopru, Hiša refoška BTC v Ljubljani in Prodajalna vin Ljubljana ter Prodajalna vin Ilirska Bistrica. Pa zaupajte nam, kako zbudijo Istro v vas!

