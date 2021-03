Spremljajte kuharsko akademijo in postanite mojster peke!

Pripravite se, da svoje veščine peke popeljete v neslutene višave! Spremljajte Mlinotestovo kuharsko akademijo in postanite mojster peke. Spoznajte preverjene skrivnosti peke, s katerimi boste kos še tako zapletenim receptom sladic ali drugih jedi! Za redne sledilce akademije so pripravljene tudi nagrade, kuhinjski robot Gorenje, vsak teden pa bo deset sledilcev prejelo tudi priročne valjarje za testo. Ob zaključenem programu prejmete tudi certifikat spremljanja akademije in digitalno knjižico z recepti ter nasveti.

To velikonočno jutro se okronajte z mojstrsko pripravljeno pinco!

Na velikonočno jutro svoje najbližje obdarite z darovi Primorske − velikonočno pinco! Pinca je krona vsake bogato založene praznične mize. Privoščimo si jo lahko ob zajtrku, topli kavi ali pa, ko si enostavno zaželimo nekaj s podpisom domače kuhinje.

V čem je skrivnost te puhaste sladice? Vse se začne s pravilno pripravljenim obogatenim kvašenim testom.

Recept za pinco

Oglejte si recept in izpopolnite veščino priprave obogatenega kvašenega testa ter slastnih, ravno prav puhastih in tako zelo rahlih velikonočnih pinc!

Priprava dveh malih pinc vzame dve uri. Za pripravo potrebujemo: Za kvasec: 42 g kvasa

1 dl mleka

žlica moke

žlica sladkorja Za testo: 500 g moke Mlinotest Manitoba "0"

125 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

8 g soli

lupinica bio pomaranče

100 g masla

3 cela jajca in 2 rumenjaka

pol žlice ruma

malo moke za površino Za premaz: 3 rumenjaki

Priprava:

#1 Kvasec pripravimo tako, da v mlačnem mleku razmešamo kvas, dodamo malo moke in sladkorja ter pustimo približno 15 minut, da kvasec vzhaja na dvojno količino.

Nasvet: Kvasec je dobro vzhajan, ko dvojno naraste. Da je dobro vzhajal, lahko preverimo tudi tako, da ga pred vzhajanjem rahlo popršite z moko. Kvasec bo pripravljen, ko bo njegova površina mehurčkasta in rahlo razpokana.

#2 Razžvrkljamo tri cela jajca in dva rumenjaka sobne temperature, dodamo sladkor, vaniljev sladkor, sol, rum in naribano lupinico bio pomaranče. V drugo skledo presejemo moko in ji dodamo kvasec.

Nasvet: Moko lahko v posodo presejemo, da bo bolj zračna in bo testo še lepše vzhajalo.

#3 Moki in kvascu primešamo ostale sestavine in z mešalnikom z nastavkom za pripravo testa (kljuko) počasi mešamo deset minut. Za tem dodamo še maslo, ogreto na sobno temperaturo, in z večjo hitrostjo mešamo še deset minut, da se testo odpusti od sklede. Testo lahko pripravimo tudi brez mešalnika – v skledo damo moko, kvasec in ostale sestavine ter s kuhalnico mešamo toliko časa, da dobimo homogeno maso.

#4 Na pomokani površini nekoliko zgnetemo testo. Preložimo ga v posodo, pokrijemo in pustimo, da od 40 do 50 minut na toplem vzhaja do dvojne količine.

#5 Vzhajano testo zgnetemo in oblikujemo v dva okrogla hlebčka, ki ju pokrijemo in pustimo vzhajati od 20 do 30 minut.

#6 Vzhajana hlebčka premažemo z razžvrkljanim rumenjakom. Na vrh hlebčkov z britvico ali škarjami zarežemo križ.

Nasvet: Rumenjakom, s katerim premažemo pinci, lahko dodamo žlico mleka, da se premaz lažje razmaže.

#7 Pinci pečemo 30 minut pri 180 stopinj Celzija.

Nasvet: Če želimo, da je skorja pince svetlejša, jo po desetih minutah peke prekrijemo s papirjem za peko.

Si želite še več? Obogateno kvašeno testo lahko uporabimo pri pripravi bogate palete slaščic! Z manjšimi prilagoditvami lahko z obogatenim kvašenim testom, pripravljenim z Manitobo moko "0", spečemo slaščice, kot so buhteljni ali kvašeni štruklji, čudovite praznične pletenice in vse bolj priljubljene babke ali pa fine brioše.

Moka Manitoba "0"

Moka Manitoba iz najkakovostnejše pšenice daje testu odločno elastičnost in raztegljivost, kar omogoča izdelavo vzhajanih izdelkov najvišje kakovosti tudi ob podaljšanem času vzhajanja testa. Posebej primerna je za najzahtevnejše pekovske izdelke, kot so kruh, kruh z drožmi, pica, potica, pince in ostale zahtevne sladice.

Spoznaj več o moki Manitoba "0" Idealna je za kruh z drožmi in klasični kruh, potico, pico, ostale zahtevne sladice in izdelke,

ima večjo moč moke > 350 W,

primerna za testo z daljšim časom vzhajanja ter druge vrste testa,

vsebuje višji delež beljakovin od običajne pšenične moke,

je enakovredna italijanskemu tipu "0", ki je zelo iskan med sodobnimi mojstri peke, kulinaričnimi navdušenci ter iskalci receptov zahtevnejših jedi po svetovnem spletu.

