Na pobudo hrastniškega kuharskega mojstra Iztoka Gumzeja so slovenski kuharji v času karantene združili svoje moči in znanje, zavihali rokave in v dveh tednih pripravili več kot 1400 brezplačnih obrokov za tiste, ki se v teh dneh žrtvujejo v prvih bojnih linijah: za zdravnike, medicinske sestre, policiste in gasilce, civilno zaščito, domove starejših in še koga.

Iztok Gumzej, kuharski mojster iz Hrastnika, se je posebnega kuharskega projekta domislil konec marca, do zdaj pa se mu je v dobrodelni pobudi, namenjeni tistim, ki so v času izrednih zdravstvenih razmer najbolj obremenjeni in na udaru – torej zdravstvenim delavcem, gasilcem, policistom, pripadnikom civilne zaščite, domovom za starostnike ... – pridružilo že več kot 30 kuharjev iz vse Slovenije.

Hrastničan je z malicami najprej razveselil zaposlene na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, dan pozneje je nahranil še Hrastničane, tamkajšnji zdravstveni dom, civilno zaščito in Rdeči križ. "Takrat sem za šalo nominiral kuharskega kolega Branka Podmenika, ki je poskrbel za delavce Zdravstvenega doma Hrastnik, in tako se je začelo ..." se spominja Gumzej.

Kolesje se je hitro zavrtelo in v nekaj več kot dveh tednih že obrodilo bogate solidarnostne sadove. Kuharsko dobrodelno akcijo lahko spremljate na strani Facebook.com/Chefs-Care

Pobudi se je hitro pridružil še Miran Ojsteršek iz Gostilne Oštirka, ki se je z lično pripravljenimi malicami odpravil v Zdravstveni Dom Laško, Policijsko postajo Laško in Rdeči križ Laško, v mestu ob Savinji pa je bil dejaven tudi Marko Pavčnik iz restavracije Pavus na Gradu Tabor Laško, ki je s svojimi kuharskimi dobrotami razveselil zaposlene v Zdravstvenem domu Laško in ambulanti za bolezen covid-19 Splošne bolnišnice Celje, so zapisali na strani Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije na družbenem omrežju Facebook.

Tako se je začelo. In zdaj? Zdaj ima Iztok Gumzej polne roke dela tudi s samo koordinacijo projekta.

"Na steni imam shemo, kjer spremljam, kdo kuha, kje in kdaj. Kuharji se mi javljajo iz vse Slovenije, iz podjetja Kaza sistemi so nam kar sami od sebe brezplačno odstopili gostinsko opremo za pripravo obrokov, z mano so stopili v stik iz WACS-a (Svetovne kuharske zveze), kjer je njihovega direktorja zanimalo, kaj počnemo, pobudo v obliki nominacij naslednjih kuharjev bomo predali tudi kolegom na drugi strani hrvaške meje," je napovedal. "Neverjetno je tudi to, da se je na ta način začelo sodelovanje med gostinskimi delavci, s katerimi nikoli prej nismo sodelovali," je izpostavil še eno pozitivno plat kriznih časov.

Sestavine, čas in delo kot darilo

Edini pogoj za kuharsko ustvarjanje v okviru pobude Chefs Care je, da kuharji vse obroke pripravijo brezplačno in to storijo iz sestavin, ki jih imajo doma. "Če smo profesionalni chefi, moramo znati skuhati iz tistega, kar imamo doma. Pika. Ni res?"

Akciji se lahko pridruži vsak s kuharskimi sposobnostmi, da le upošteva zgornji pogoj.

Kuharski mojster Igor Jagodic bo v petek kuhal za ekipo nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Kranj:

Priznani kuharski mojster Janez Bratovž pa bo v torek pripravil kosilo za Policijsko postajo Kamnik: