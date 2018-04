Slovenska restavracija med najboljšimi v Evropi

Svetovno znana Hiša Franko v Starem selu pri Kobaridu Foto: Miha First

Hiša Franko, v kateri kuha Ana Roš, lani razglašena za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu, se je na spletnem portalu Opinionated About Dining (OAD) uvrstila na visoko 17. mesto najboljših restavracij v Evropi.

Steve Plotnicki, nekdanji glasbeni založnik, predvsem pa navdušenec nad vrhunskimi restavracijami, si ga je zamislil kot "nekaj vmes". Spletni izbor Opinionated About Dining je nastal kot odgovor na kulinarične vodnike, kot sta Michelin in Gault&Millau, na eni strani ter množične spletne izbore, kot je TripAdvisor, na drugi. Ustanovitelj izbora, nekdanji glasbeni založnik, predvsem pa navdušenec nad vrhunskimi restavracijami, si ga je zamislil kot "nekaj vmes". Lestvico OAD tako s svojimi glasovi oblikujejo ljudje, ki pogosto obedujejo v vrhunskih, tudi razvpitih restavracijah - več ko jih obiščejo in bolj ko so znane, večjo težo imajo njihovi glasovi. "S takšnim sistemom ima vsakdo priložnost, da sodeluje pri glasovanju, a je v končnem izboru pomembnejše mnenje tistih, ki so dokazali, da imajo več izkušenj," pojasnjujejo na spletni strani izbora.

Slovenka za sabo pustila nekatere najbolj znane restavracije na svetu

Za najboljšo v Evropi so izkušeni jedci letos razglasili restavracijo kuharskega mojstra Andreasa Caminade v gradu Schauenstein v Švici, kot omenjeno pa so zelo visoko postavili Hišo Franko. Kuhinja Ane Roš jih je navdušila bolj kot pa nekatere svetovno znane restavracije, kot so El Celler de Can Roca, ki so jo dvakrat razglasili za najboljšo na svetu, pa dunajska institucija Steirereck in Maaemo v Oslu, sicer prva skandinavska restavracija s tremi Michelinovimi zvezdicami.

