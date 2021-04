Slovenska potica uradno zaščitena na ravni EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta zaščita pomeni, da proizvodnja te tradicionalne slovenske sladice ni zemljepisno omejena, pogoj je le certifikat, da je izdelana skladno s potrjeno specifikacijo za slovensko potico.

Skupno vlogo za zaščito so leta 2017 na kmetijsko ministrstvo vložile Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ministrstvo jo je nacionalno zaščitilo decembra 2017 in v začetku 2018 vlogo za zaščito poslalo Evropski komisiji. V postopku obravnave je ugovor na vlogo poslala Avstrija, a sta državi dosegli dogovor.

Vrst potice je v Sloveniji veliko, slovenska potica pa mora biti enotna po vrsti testa, nadevih in obliki.

