Slastni recepti: nesramno dobre ocvrte miške #video

Pred nami je pustni čas, ki je povezan s prehodom zime v pomlad. V tem času pustne povorke in zabave v maskah potekajo z namenom, da odženejo zimo. Poleg veselja in barvitih kostumov so za ta čas značilne tudi ocvrte sladke pregrehe, kot so krofi, flancati in miške. Te so za pripravo tako enostavne, da jih lahko naredite z otroki. Dodajte jim kokos, čokolado, skuto, banano … Takšne je Urška Fartelj tokrat pripravila z učenci OŠ Ormož in učiteljico Metko. Kako vašo najljubšo sestavino vključiti v recept, preverite v videu.

Miške so bile tako dobre, da so od njih ostali le še posladkani krožniki in lepljivi prsti. Se vam tudi že cedijo sline?

Kako jih pripravite?

Poleg krofov in flancatov so postale ocvrte miške nepogrešljiva tradicionalna sladica pustnih rajanj. V Sloveniji so poznane tudi pod imenom fritule in so zelo enostavne za pripravo.

Za osnovni recept potrebujemo:

2 lončka moke

2 jajci

3 žlice sladkorja

1 vanilijev sladkor

1/2 pecilnega praška

ščep soli

1/2 soka iztisnjene limone

lupinica 1/2 limone

1–2 žlici ruma

olje za cvrtje

sladkor v prahu za posip

Priprava:

Najprej z ročno metlico zmešate vse suhe sestavine. Dodate dve jajci, sok limone in limonino lupinico ter rum, ki bo poskrbel, da bodo miške manj mastne. Namesto ruma so otroci v receptih uporabili nekoliko več limone. Vse skupaj z mešalnikom dobro premešate v testo.

Olje segrejete na 170 stopinj Celzija. S pomočjo dveh žličk odlagate testo v vroče olje. S penovko miške nežno obračate, da se enakomerno ocvrejo. Pečene miške odlagate na rešetko, potem pa še na papirnati prtiček, ki bo popil preostanek maščobe.

Posujte s sladkorjem v prahu in "navalite".

Da bodo vaše sladice dobile tisto pravo sladko piko na i, jim privoščite sladkor v prahu, ki bo vsa vaša pustna kulinarična doživetja povzdignil na popolnoma novo raven.

Kaj je še pomembno upoštevati pri cvrtju mišk?

Na policah trgovin lahko najdete različne vrste olj. Če ste med tistimi, ki eno uporabljate za vse, boste presenečeni ob dejstvu, da niso vsa olja vsestransko uporabna. Ko gre za cvrtje z oljem, je treba upoštevati dva pomembna dejavnika, to sta okus in dimna točka. Vsako nevtralno olje z visoko dimno točko je primerno za cvrtje, saj ga lahko uporabljate za kuhanje pri višjih temperaturah, ne da bi ob tem začelo izgorevati ali se smoditi. Z uporabo neustreznega olja lahko še tako zdravo olje spremenimo v škodljivo.

Dimna točka olja označuje temperaturo, pri kateri olje začne izgorevati in s tem sproščati dim. Če olje segrevamo nad to točko, izgubimo okus jedi in spodbujamo tvorbo škodljivih snovi za zdravje. Rafinirana olja imajo običajno višjo dimno točko v primerjavi z nerafiniranimi olji, kar pomeni, da so primernejša za visoke temperature pri cvrtju. Za cvrtje pustnih dobrot vsekakor na policah poiščite olje za cvrtje.

Kako vemo, da je olje dovolj vroče?

Če je olje prevroče, se testo lahko prismodi, če ni dovolj vroče, testo absorbira preveč maščobe. Uporaba kuhinjskega termometra je priporočljiva, vendar si lahko pomagate tudi s preprostim trikom – v vroče olje potopite ročaj lesene kuhalnice. Če se okoli ročaja začnejo pojavljati mehurčki, je olje dovolj vroče. Lahko pa preprosto "žrtvujemo" eno miško.

Recepti za miške z dodatki

Sladke ocvrte miške same po sebi že predstavljajo izjemno okusno poslastico. Svoj edinstveni pečat pa jim dodate s priljubljenimi sestavinami. Raznolikost dodatkov omogoča, da prilagodite okus in teksturo mišk glede na svoje želje.

Za začetek lahko poskusite dodati kokos, čokoladno-lešnikov namaz ter banano in koščke čokolade. Ali pa namesto jogurtovih naredite skutine miške.

Miške s kokosom

Sestavine:

1 lonček jogurta

3 žlice sladkorja

2 žlici kokosa

2 jajci

2 žlici ruma

sok 1/2 limone

limonina lupinica

1/2 zavitka pecilnega praška

1 zavitek vanilijevega sladkorja

Za preliv:

2 žlici čokoladno-lešnikovega namaza

malo mleka

kokos za posip

Priprava:

V posodi zmešamo vse sestavine. Miške cvremo na 170 stopinj Celzija. Vmes jih večkrat obrnemo, da dobijo zlatorjavo barvo. Odcedimo jih na mrežici, potem jih damo na papirnati prtiček, ki bo dodatno popil maščobo.

Čokoladno-lešnikov namaz in malo olja segrejemo ter dobro premešamo. Ko se preliv malo ohladi, ga z žlico polijemo po miškah in posipamo s kokosom.

Miške z banano in čokolado ter ostanki beljakov

Ko vam ostanejo beljaki od peke krofov, bo prav prišel spodnji recept.

Sestavine:

1 lonček jogurta

1 zrela banana

3 beljaki

30 ml ruma

sok 1/2 limone

2 žlici sladkorja

1/2 zavitka pecilnega praška

dobra pest čokoladnih kapljic

Namig: banana mora biti dovolj zrela, da miškam doda sladkobo in ustrezno teksturo. Nezrela banana namreč povzroči, da masa postane lepljiva.

Priprava:

Najprej v posodi zmešamo moko, pecilni prašek in sladkor. Banano dobro zmešamo z jogurtom, nato ju dodamo suhim sestavinam, prav tako vse druge sestavine razen čokoladnih kapljic. Vse dobro zmešamo, na koncu z ročno metlico vmešamo čokolado.

Olje segrejemo na 170 stopinj Celzija in miške pečemo po zgornjih navodilih. Pečene posipamo s sladkorjem v prahu.

Miške s skuto in zdrobom

Sestavine:

30 g zdroba

250 g pasirane skute

2 jajci

100 ml mleka

2 žlici ruma

1 vanilijev sladkor

1/2 žličke soli

limonina lupinica

1 žlica limoninega soka

1/2 zavitka pecilnega praška

2 žlici sladkorja

Priprava:

Vse sestavine dobro zmešamo in pustimo pokrite počivati približno pol ure, da zdrob nabrekne in se sestavine dobro povežejo. V tem času segrejemo olje. Miške cvremo po postopku, napisanem v zgornjih receptih.

Eksperimentiranje s posipi in prelivi

Po cvrtju mišk lahko nanje posipate ali prelijete obloge in prelive. Poleg tradicionalnega potresanja s sladkorjem v prahu lahko miške prelijete s toplim medenim sirupom, čokolado ali jih premažete z domačo marmelado. Prav tako se odlično podajo s sveže narejenimi sadnimi omakami, v katere jih namakate. Brez zadržkov si lahko privoščite raznolike kombinacije, ki bodo zadovoljile vaše brbončice in naredile pustno sladkanje še bolj veselo.