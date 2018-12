Recept za vrhunski beneški koktajl

Praznični čas je idealno obdobje za uživanje v razkošnih darilih – ko jih dajemo in prejemamo.

Peneča vina so popolno novoletno darilo. Njihov namen je, da v njih uživamo skupaj in se prepustimo prazničnemu vzdušju, še najbolj s prigrizki v obliki grižljajčkov.

Ne glede na to, ali prinesemo steklenico penine na zabavo ali jo položimo pod novoletno jelko, to je darilo, ki bo prijetno presenetilo tudi največje čemerneže, za katere je včasih težko najti pravo darilo. Za vinske navdušence pa ni nobenega dvoma – steklenica najboljše penine je popolno novoletno darilo.

Podarimo nove zgodbe slovenskih vinarjev

Steklenice s penino so prva izbira za novoletna darila že zaradi svojih elegantnih barvitih in s kovinskim sijajem olepšanih etiket, zaradi česar jih ni treba posebej zavijati. Pravzaprav bi bilo škoda, če bi jih skrivali pod ovojni papir. Lepe so že zato, ker so. Med najlepšimi steklenicami penine, ki jih lahko podarite letos, sta novosti vrhunskega slovenskega vinogradnika Vinakoper.

Na police s penečimi vini so pred kratkim poslali dve novi penini – Capris Marine sec in Capris Marine brut, ki dokazujeta, kako raznolik je slovenski vinorodni okoliš in koliko novih zgodb lahko še spišejo slovenski vinarji.

Capris Marine sec in Capris Marine brut že z videzom etikete razkrivata, da gre za vrhunski izdelek, in zagotavljata, da bosta prava zmagovalca med "penečimi" darili.

Poimenovanje brut pomeni, da je ostanka sladkorja v vinu zelo malo oziroma da gre za zelo suho vino z do 12 gramov sladkorja na liter vina. Označba sec pa pomeni, da je to polsuho vino z od 17 do 35 gramov sladkorja na liter vina.

Svet citrusov, zelenega jabolka, hruške in belega cvetja

Obe novi penini, ki ju je letos predstavil Vinakoper, Capris Marine sec in Capris Marine brut, se svetlikata v svetlorumeni barvi z nežnimi zelenimi odtenki. Narejeni sta iz sort malvazija, chardonnay in beli pinot iz vinogradov v Škocjanu in Sečovljah. Ročno obiranje je potekalo sredi avgusta lani.

S svojo prijetno, sveže sadno pahljačo vonjev nas zapeljeta v svet citrusov, zelenega jabolka, hruške in belega cvetja. V okusu delujeta žgečkljivo, sveže in sadno, kar lahko pripisujemo sorti malvaziji. Chardonnay in beli pinot pa prispevata k zelo privlačnemu, aromatičnemu zaključku z mehkim pookusom.

Postrežemo ju samostojno kot penino za druženje ali k jedem iz morskih sadežev, lažjim hladnim predjedem, testeninam in rižotam z lažjimi omakami, perutnini in sadju. Obe penini sta odlični tudi za pripravo sorbetov.

Recept za osvežilen beneški sorbet

Zapeljiv, osvežilno rahel sorbet je vrhunski koktajl v slogu beneških mojstrov. Naredimo ga iz penine in limon, lahko pa vzamemo tudi jagode. Obvezno ga moramo pripraviti večer prej, da se v hladilniku do popolnosti povežejo vsi okusi in da se malce strdi. Postrežemo ga v visoke kozarce ali v kelihe s širokim vratom. Lahko ga ponudimo ob sladici ali kot sladico.

Potrebujemo:

– skodelico sveže stisnjenega limoninega soka (približno šest limon),

– pol skodelice vode,

– naribano lupino dveh limon,

– četrt skodelice javorovega sirupa ali skodelico sladkorja,

– steklenico penine Capris Marine sec ali Capris Marine brut.

V ponvi segrevamo vodo, sladkor in limonino lupino toliko časa, da se sladkor povsem stopi. Dobro ohladimo, lahko tudi čez noč. V sladkorni sirup dodamo limonin sok, premešamo in shranimo v zamrzovalnik. Ko zmrzne, ga zdrobimo v mešalniku, prilijemo peneče vino, še enkrat dobro premešamo in nalijemo v kozarce.

Kako postreči penino?

Priporočljiva temperatura za penine je od šest do osem stopinj Celzija, postrežemo jih lahko kot aperitiv ali kot spremljavo k predjedem oziroma lažjim glavnim jedem. Slajšo penino lahko uživamo ob lahkih sladicah.

Peneča vina moramo vedno naliti v visoke, ozke kozarce, kjer mehurčki lepo pridejo do izraza. Kozarci morajo biti ozki, da se vonj zadrži v čaši.