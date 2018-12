Kako mu uspe očarati vseh pet čutov?

Peneča se vina si zaslužijo posebno mesto na naši mizi in v naših vinskih kleteh. Na letošnjih prazničnih slavjih bomo lahko postregli z dvema novima etiketama penečih vin. Vinakoper predstavlja penini Capris Marine sec in Capris Marine brut, ki poosebljajo eleganco in prestiž, ki si ga lahko privoščimo skozi vse leto.

V penečih se vinih uživa vseh pet čutov. Mirna vina se namreč ne morejo pohvaliti z estetskim vtisom, ki ga na nas naredijo peneča se vina s plesom bleščečih mehurčkov.

Za vsako vrsto vina drugačni kozarci Vino moramo postreči v pravih kozarcih, da pridejo do izraza najboljše karakteristike vina. Za bela vina uporabljamo kozarce z višjo čašo in tulipanasto obliko ter daljšim pecljem. Kozarci za rdeča vina so večji in bolj trebušasti, da se vino lahko lepo razvije in da se omehčajo tanini. Največji volumen kozarca izberemo za bogatejša in arhivska rdeča vina. Kozarci za desertna vina so manjši, tulipanaste oblike in omogočajo sladkemu vinu, da razvije svoj vonj in bogat okus, ki se prileže sladicam. Za baletno predstavo mehurčkov moramo peneča vina vedno naliti v visoke, ozke kozarce, kjer mehurčki lepo pridejo do izraza. Kozarci morajo biti ozki, da se vonj zadrži v čaši.

Vino, narejeno za vseh pet čutov

Že pri odpiranju steklenice nas najprej predrami zvok. Vendar ne zaradi spektakularnega poka, ki je bil včasih obvezen pri odpiranju te vrste vin. To, kar si želimo slišati, je čuten šepet, ko se vino osvobodi zamaška, nekakšen vzdihljaj.

Ko ga nalijemo v kozarce, ki jih tako kot pri drugih držimo za peclje, se z vohom že potopimo v cvetlično aromo, ki nas v trenutku osvoji. Potem se zagledamo v barvne nianse, bistrost in intenzivnost barve ter seveda verižice drobnih mehurčkov.

Ko se vino končno razlije po naših ustih, pa je užitek popoln. Odvisno od vina so mehurčki lahkotni kot prve snežinke ali pa bolj konkretno opozarjajo nase. Kakorkoli, osvežitev je zagotovljena.

Kdaj je priložnost za peneče se vino?

Oddelek s penečimi vini po krivici obiskujemo enkrat na leto, ko se pripravljamo na decembrsko praznovanje. Povsem upravičeno bi peneča se vina lahko imela svoje stalno mesto v našem hladilniku.

Priporočljiva temperatura za penine je med 6 in 8 stopinj Celzija, postrežemo jih lahko kot aperitiv ali kot spremljavo k predjedem oziroma lažjim glavnim jedem. Slajšo penino lahko uživamo ob lahkih sladicah.

Ko iščemo ravno prav sladko ali suho vino, natančno poglejmo vse oznake na etiketi. Oznake brut, extra dry, sec, demi sec in doux pomenijo, kolikšna je količina sladkorja v vinu, od suhega do sladkega.

Poimenovanje brut pomeni, da je ostanka sladkorja v vinu zelo malo oziroma da gre za zelo suho vino z do 12 gramov sladkorja na liter vina. Označba sec pa pomeni, da je to polsuho vino z od 17 do 35 gramov sladkorja na liter vina.

Dve novi vrhunski penini Vinakoper je vrhunski slovenski vinogradnik, ki je v steklenice prelil bogato tisočletno tradicijo vinogradništva in vinarstva slovenske Istre. Tokrat so ljubitelje penečih se vin razveselili z dvema novima peninama. Capris Marine sec Letnik : 2017 : 2017

Alkohol : 11.5 %

Sladkorna stopnja : sec

Sorta : malvazija, chardonnay, beli pinot

Vrsta tal : eocenski fliš, sestavljen iz plasti laporja in peščenjaka

Lega : Škocjan, Sečovlje

Trgatev: ročno obiranje grozdja, sredina avgusta Predelava: kontrolirana fermentacija pri temperaturi 14 do 16 °C po tehnologiji belih vinskih sort. Sekundarna fermentacija po postopku charmat v tanku pod tlakom. Ležanje na drožeh "sur lie" traja minimalno štiri mesece. Potencial zorenja: do dve leti Barva: vino je svetlo rumene barve z nežnimi zelenimi odtenki. V kozarcih lahko opazujemo živahno iskrenje in veriženje mehurčkov CO2. Vonj: prijetna, sveže sadna pahljača vonjev nas zapelje v svet citrusov, zelenega jabolka, hruške in belega cvetja. Okus: v okusu deluje žgečkljivo, sveže in sadno, kar lahko pripisujemo sorti malvaziji. Chardonnay in beli pinot pa pripomoreta k zelo privlačnemu, aromatičnemu zaključku z mehkim pookusom. Priporočilo k hrani: fantastičen aperitiv! Lahko ga postrežemo samostojno kot penino za druženje ali k jedem iz morskih sadežev, lažjim hladnim predjedem, testeninam in rižotam z lažjimi omakami, perutnini, sadju … Odlična je tudi za pripravo sorbetov. Priložnosti: praznovanje, romantična večerja, darilo, druženje Temperatura serviranja: 6–8 °C Capris Marine brut Letnik : 2017 : 2017

Alkohol : 11.5 %

Sladkorna stopnja : brut

Sorta : malvazija, chardonnay

Vrsta tal: eocenski fliš, sestavljen iz plasti laporja in peščenjaka

Lega: Labor, Sečovlje

Trgatev: ročno obiranje grozdja, sredina avgusta Predelava: kontrolirana fermentacija pri temperaturi 14 do 16 °C po tehnologiji belih vinskih sort. Sekundarna fermentacija po postopku charmat v tanku pod tlakom. Podaljšano ležanje na drožeh "sur lie". Potencial zorenja: do tri leta Barva: vino je limonasto rumene barve z nežnimi zelenimi odtenki. Verižice mehurčkov so intenzivne in številčne. Vonj: aroma citrusov, belega sadja in zelenega jabolka dela prijetno družbo nežnim notam marcipana in lešnika. Okus: živahna kislina in obilo sadnosti tvori lepo harmonijo z mehkim in nežno kremastim pookusom. Sorta chardonnay s svojo svežino in polnostjo se lepo druži z aromatično in razigrano malvazijo, ki daje diskreten mandljast pookus. Priporočilo k hrani: fantastičen aperitiv! Lepo se druži z ostrigami, s hladnimi predjedmi iz morskih sadežev, mehkimi siri, lososom, ocvrtimi lignji, škampi na žaru, azijsko hrano, perutnino, pršutom … Priložnosti: praznovanje, romantična večerja, darilo, druženje Temperatura serviranja: 6–8 °C

Šampanjec ali penina?

Čeprav peneča se vina vsi radi pavšalno poimenujemo kar šampanjec, pa moramo ti dve kategoriji razlikovati. Poimenovanje šampanjec lahko uporabimo le za vina, ki prihajajo iz francoske pokrajine Champagne in jih proizvajajo po šampanjski ali klasični metodi, vse preostalo so peneča se vina ali penine.

Penino lahko naredimo po klasični oziroma šampanjski metodi, lahko pa po metodi charmat ali tankovski metodi (pravijo ji tudi italijanska). To je modernejša in predvsem hitrejša metoda.

Osnovnemu vinu za začetek sekundarne fermentacije najprej dodajo vrelni liker – kvasovke in sladkor – in ga natočijo v visokotlačne jeklene tanke, kjer se potem pod visokim tlakom odvija sekundarna fermentacija. Pri fermentaciji nastaja ogljikov dioksid, ki ostane v vinu. Postopek traja od šest do devet mesecev.

Ko vino prefiltrirajo, da ostranijo kvasovke, steklenice lahko še dopolnijo s sladilnim likerjem – mešanica vinskega mošta in sladkorja –, jih napolnijo in zaprejo.