Rekordna 20. dobrodelna licitacija barikov Vinakoper

Dobrodelni dogodek, ki ga Vinakoper pripravlja v obliki dražbe barikov, je pred dnevi doživel jubilejno dvajseto ponovitev. Tudi zato so dogodek, ki se ga je letos udeležilo rekordno število dražiteljev, iz koprskega vinskega hrama preselili v koprsko Pretorsko palačo.

Dražiteljem, med katerimi so bili številni prepoznavni gospodarstveniki, gostinci in drugi dolgoletni podporniki te dobrodelne prireditve, so v degustacijo ponudili 12 vzorcev vin letnika 2018. Tako so lahko izbirali med malvazijo, chardonnayem, refoškom, merlotom, shirazom, cabernet sauvignonom in rdečo zvrstjo.

Izbrana vina je licitatorjem predstavil glavni enolog kleti Boštjan Zidar, dražitelje pa je k dobrodelnosti tudi danes, kot že tradicionalno, spodbujal Mitja Meršol.

Izklicna cena za liter vina iz 225-litrskega barik sodčka je znašala 14 oziroma 16 evrov.

Največje zanimanje in posledično najvišjo ceno je dosegel sodček številka 12, v katerem zori rdeča zvrst iz lege Debeli rtič. Omenjeno vino so prodali za 50 evrov na liter.

Od prve licitacije dalje klet Vinakoper del izkupička namenja pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Izola. Z današnjo dražbo bo ta znesek višji za 38.025 evra.

Na dogodku je direktor Vinakopra Borut Fakin predstavnikom Splošne bolnišnice Izola predal simbolični ček v vrednosti 22.725,00 evra, kar predstavlja sredstva prejšnjih licitacij, z današnjo licitacijo pa se je skupni znesek dozdajšnjih dražb povzpel na 370.300,00 evra.

Kot je v svojem pozdravnem nagovoru povedal direktor Vinakopra Borut Fakin, se v družbi Vinakoper zelo dobro zavedajo, da se dobro z dobrim vrača, tudi zato bodo dobrodelno licitacijo barikov prirejali tudi v prihodnje. "Kajti, kot je pred mnogo leti dejal Aristotel, smo ljudje tisto, kar večkrat počnemo. In odličnost torej ni dejanje, temveč navada. Dobrodelnost vseh vas, ki ste danes z nami, je tako več kot očiten odraz vaše odličnosti in plemenitosti," je povedal in se dražiteljem zahvalil za udeležbo na prireditvi.

