Sestavine:

5 velikih krompirjev

1 zelena paprika

4 mlade čebule

šopek svežega peteršilja

šopek sveže mete

3 žlice olivnega olja

1 žlica limoninega soka

sol in poper

Postopek:

Neolupljen krompir kuhajte v slanem kropu okoli pol ure oziroma dokler se ne zmehča. Nato odlijte vodo in pustite, da se krompir ohladi. Olupite ga in narežite na večje kose. Peteršilj in meto drobno nasekljajte, prav tako papriko in mlado čebulo ter vse zmešajte s krompirjem. Če vam je všeč, lahko dodate tudi nasekljan svež koprc. Prelijte z olivnim oljem in limoninim sokom, posolite in poprajte ter dobro premešajte. Pokrito postavite v hladilnik, da se povsem ohladi, lahko tudi čez noč.

