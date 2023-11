Sestavine:

200 g dolgozrnatega riža

1 bučka (cuketa, čajota...)

2 papriki (rdeča, rumena ...)

1 čebula

olivno olje

sol

poper

1 žlička kurkume

1 žlica soka rdeče pese

svež drobnjak ali peteršilj

Postopek:

Riž operemo in skuhamo v slani vodi. Odcedimo. Na kose narežemo čebulo, bučke in papriko (lahko uporabimo tudi drugo sezonsko zelenjavo) in vse skupaj pražimo 5 minut na olju. Dodamo malo vode, da zelenjava ni povsem suha. Solimo in popramo. Posujemo z drobno narezanim drobnjakom ali peteršiljem.

Riž razdelimo na tri dele. En del ostane bel, v drugi del vmešamo sok rdeče pese, v tretji del riža pa kurkumo, ki smo jo povreli v zelo malo vode. Obarvane porcije riža znova zmešamo in jih postrežemo s praženo zelenjavo.