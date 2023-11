Recept: prebranac s čičeriko

Sestavine:

400 g kuhane čičerike

1 rumena paprika

1 rdeča paprika

3 manjše čebule

2 stroka česna

3 paradižniki

3 velike žlice paradižnikove mezge ali pelatov iz konzerve

3 žlice sladke paprike

2 pesti drobno narezane dimljene šunke ali dimljene suhe klobase

peteršilj, majaron in 2 lista lovorja

sol in poper

2 žlici olivnega olja

Postopek:

Čebulo in česen drobno nasekljamo in ju na olivnem olju pražimo okoli pet minut, dodamo nasekljano papriko in pražimo še pet minut. Nato dodamo drobno nasekljan paradižnik in mezgo, dodamo še vse začimbe in kuhljamo okoli deset minut, da se vse dobro razkuha v gosto zmes, v katero stresemo še čičeriko in sesekljano šunko oz. klobaso. Dobro premešamo in kuhljamo na zmernem ognju še okoli deset minut, nato skuhano zmes stresemo v pekač, predhodno namazan z žlico olivnega olja. Prebranac pečemo okoli 45 minut na 180 ali 190 stopinj Celzija, da dobi lepo zapečeno skorjico.