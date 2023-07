Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

- 1 manjša bučka

- vegeta

- 2 jajci

Postopek:

Bučke operemo, olupimo in narežemo na tanke kolobarje. Z obeh strani jih natremo z vegeto. Ponev naoljimo in kolobarje bučk popečemo z obeh strani. Jajca razžvrkljamo in jih polijemo po bučkah. Lahko tudi popopramo.

Pečemo še 5 minut in jed je pripravljena.