Sestavine (količina za 4 osebe):

- 250 g makaronov

- trije krompirji

- tri žlice ocvirkov

- dve žlici drobtin

- sol

- 200 g naribanega sira

Postopek:

V osoljeni vodi posebej skuhamo makarone in krompir. Makarone precedimo, krompir olupimo in naribamo. V večji posodi segrejemo ocvirke, nanje damo drobtine in do zlatega prepražimo. Nato damo nariban krompir in nekaj časa pražimo, dodamo makarone in vse skupaj dobro zmešamo. Na manjšem ognju grejemo kakšnih deset minut. Ko je vroče, naribamo sir in postrežemo s solato.

Opombe:

Če vam manjka meso, lahko dodate še kakšen kos slanine ali šunke, vendar to ni več originalni grenadirmarš, ki so ga kuhale naše babice. Ta jed je značilna za zasavske kraje.