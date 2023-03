Recept: najboljši njoki s piščancem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

njoki

300 g piščančjega mesa

200 g mlade špinače

1 dl belega vina

muškatni orešček

400 g smetane za kuhanje

česen

oljčno olje

Postopek:

Piščanca narežemo na koščke in na vročem olju popečemo, dodamo strt česen in zalijemo z vinom, da izpari. Dodamo oprano špinačo, na hitro pokuhamo njoke in jih dodamo k piščancu. Zalijemo s smetano za kuhanjem, posujemo z muškatnim oreščkom.

