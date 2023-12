Sestavine:

2 velika zrela manga

2 žlici sladkorja (po želji, odvisno od sladkosti manga)

400 ml polnomastnega kokosovega mleka (v hladilniku ga ohlajajte nekaj ur ali čez noč)

2 žlici sladkorja v prahu

1 čajna žlička vaniljevega ekstrakta

sok 2 limet

lupinica 1 limete

2 žlici medu

Postopek:

Mango olupite in narežite na kocke. Če želite, dodajte sladkor in nežno premešajte. Postavite na stran. V veliki skledi stepite ohlajeno kokosovo mleko, sladkor v prahu in vaniljev ekstrakt, dokler ne dobite kremaste teksture. V manjši posodi združite sok limete, lupinico limete in med. Dobro premešajte.

Kozarce ali posodice za serviranje nadevajte z narezanim mangom, nanj dodajte kokosovo smetano in prelijte z limetinim prelivom. Vsaj za 30 minut postavite v hladilnik, nato po želji okrasite s svežimi listi mete ali rezinami limete in postrezite.