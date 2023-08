Recept: limonino pecivo

Sestavine:

125 g masla

4 jajca

150 g kristalnega sladkorja

1 vrečka vaniljevega sladkorja

115 g moke

naribana lupinica ene limone

60 ml limoninega soka

4,2 dl mlačnega mleka

sladkor v prahu za posipanje

Postopek:

Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija. Pekač, velikosti 25 x 20 cm, namastimo. Maslo stopimo in ohladimo. Ločimo rumenjake od beljakov. Beljake stepemo v sneg, rumenjake pa stepamo skupaj s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem, da se masa podvoji. Stepenim rumenjakom primešamo stopljeno in ohlajeno maslo, nato moko in na koncu še limonino lupinico ter limonin sok. Med mešanjem postopoma vlivamo mlačno mleko. V limonino maso na koncu z lopatico po tretjinah vmešamo sneg.

Zmes predevamo v pekač, ki ga za 50–55 minut potisnemo v ogreto pečico, da se pecivo po vrhu lepo obarva. Ohlajenega posipamo s sladkorjem v prahu.