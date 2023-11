Recept: kutinov "sir"

Sestavine:

1 kg kutin

900 g sladkorja

sok 1 limone

Postopek:

Kutine operite in jim odstranite pečke, nato pa jih neolupljene narežite na kocke. V globok in širok lonec nalijte približno dva centimetra vode, vanj stresite narezane kutine, prilijte sok limone in zavrite. Kuhajte okoli 15 minut oziroma dokler se kutine ne zmehčajo, nato odstavite z ognja in spasirajte s kuhinjskim mešalnikom. Vrnite na ogenj, znova zavrite in spet odstavite ter primešajte sladkor, nato pa kuhajte na zmernem ognju in pogosto mešajte, dokler zmes ne postane zelo gosta, dobila pa bo tudi veliko bolj globoko in temno barvo. Odstavite in nalijte v plitev pekač, ki ste ga obložili s papirjem za peko. Zmes po vrhu pogladite in pustite, da se povsem ohladi in nekoliko strdi. Previdno odstranite iz pekača in za nekaj dni postavite v suh in hladen prostor. Nato ga narežite v poljubne oblike in kose po želji povaljajte v sladkor ali mlete orehe. Postrezite kot posladek ali kot spremljavo sirom.