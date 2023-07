Sestavine:

1 sveža kumara

1 strok česna

1 lonček jogurta

1 lonček kisle smetane

sol

mleta rdeča paprika

Postopek:

Kumaro olupimo in nastrgamo, česen stremo oziroma nasekljamo. V skledi zmešamo jogurt in kislo smetano, dodamo nastrgano kumaro in česen, solimo in zmešamo. Po vrhu posujemo mleto rdečo papriko ali koprc, odvisno od okusa, in postrežemo.

