Recept: juha iz rdeče leče

Sestavine:

skodelica rdeče leče

olivno olje

čebula

česen

lovorov list

kumin

sol

poper

50 g masla

suhi metini listi

limona

mlet čili (po želji)

Postopek:

Lečo operemo in odcedimo. Na olju prepražimo drobno narezano čebulo in drobno narezan česen, dodamo oprano rdečo lečo, zalijemo z vročo vodo (cca en liter), dodamo kumin in lovorov list, pustimo, da brbota cca 15 minut oziroma dokler se leča ne razpusti in juha ni gostljata. Posolimo in popramo po okusu.

V majhni posodi raztopimo maslo in vanj nadrobimo suhe metine liste.

Juho razdelimo v krožnike, pokapljamo s stopljenim maslom z meto in limoninim sokom. Po želji potresemo še z mletim čilijem.

