Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

1 zavitek listnatega testa

4 jabolka

1 žlička cimeta

2 žlici medu

1 jajce

Postopek:

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Jabolka olupimo in jih nastrgamo ter dušimo deset minut. Dodamo cimet in med ter vse skupaj premešamo.

Listnato testo razgrnemo in narežemo na trikotnike. Na vsak trikotnik damo žličko jabolčne zmesi in zvijemo v rogljiček. Premažemo z jajcem in pečemo 15 minut pri 200 stopinjah Celzija.