Sestavine:

1 por

2 bučki

1 strok česna

olivno olje

sok polovice limone

voda

šopek sveže bazilike

sol in poper

Postopek:

Por nasekljajte na kolobarje. V ponvi segrejte olivno olje, nanj stresite por, rahlo posolite in pražite, dokler se por povsem ne zmehča in postane rahlo prozoren. Primešajte nasekljan česen, pražite še pol minute in odstavite z ognja. Ohladite, nato stresite v mešalnik skupaj z nasekljanima bučkama, limoninim sokom in dvema decilitroma vode. Zmešajte v gladko zmes. Če se vam zdi pregosta, lahko dodate še malo vode. Dodajte še liste bazilike in na hitro premešajte, posolite in poprajte po okusu. Juho povsem ohladite v hladilniku in jo nato postrezite s popečenimi kruhovimi kockami ter nekaj kapljicami olivnega olja.

