Krepka jed na žlico, ki nasiti in pogreje.

Sestavine:

200 g fižola

100 g testenin

klobasa

čebula

žlička sladke paprike

žlička paradižnikove mezge

lovor

peteršilj

sol

olivno olje ali ocvirki

poper v zrnju

žlica moke

Postopek:

Zvečer namočimo fižol. Zjutraj ga skuhamo do mehkega v litru vode. Kuhanemu fižolu zakuhamo testenine, najboljši so domači bleki, dodamo paradižnikovo mezgo, lovor, poper in kuhamo približno 20 minut. Posebej skuhamo klobaso in segrejemo olje ali ocvirke, dodamo žlico moke in žličko sladke paprike, da naredimo podmet. Zakuhamo v mineštro, dodamo narezano klobaso, še malo pokuhamo, postrežemo in posujemo s peteršiljem.