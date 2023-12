Sestavine:

Testo

3 jajca

200 gramov sladkorja v prahu

1 zavitek vaniljevega sladkorja

2 decilitra olja

500 gramov ostre moke

polovica limone

3 jedilne žlice mleka

1 zavitek pecilnega praška

Nadev

drobtine izdolbenih breskvic

300 gramov slivove ali mešane marmelade

rum po okusu

Dekoracija

sok sveže rdeče pese/rdeča barva za živila/razredčen jagodni, malinov, češnjev ali višnjev sirup

kristalni sladkor

Postopek:

Moko zmešajte s pecilnim praškom in vanjo nastrgajte limonino lupinico. Sladkor v prahu zmešajte z vaniljevim sladkorjem in ju dodajte jajcem. Stepajte, medtem pa počasi prilivajte olje. Ko so jajca penasto umešana, jih vlijte v moko in zamesite mehko testo.

Testo na pomokanem pladnju oblikujte v štruco in jo za 20 minut postavite v hladilnik. Potem jo na pomokani površini premesite in narežite na kose, iz katerih zvaljajte dolge "vrvi", te pa narežite na koščke. Manjši ko so ti koščki, bolj elegantne bodo breskvice, res pa je, da jih boste delali dlje, dolbenje in polnjenje pa bo bolj zamudno. Vseeno je bolje, da so koščki manjši, saj se bodo med peko razlezli. Koščke oblikujte v kroglice in jih zlagajte na s povoščenim papirjem obložen pekač. Ne zlagajte jih preveč skupaj, da se med peko ne sprimejo. Pecite jih na 180 stopinjah Celzija največ 15 minut oziroma dokler jim spodnja ploskev ne porumeni.

Ko so polovičke breskvic pečene, naj se malo (a ne popolnoma) ohladijo, potem pa jih na dnu izdolbite čim globlje in čim bolj v širino, hkrati pa pazite, da jih ne predrete. Drobtine, ki ste jih izdolbli, zmešajte z marmelado in rumom, da dobite enotno, sočno, a ne preveč tekočo zmes. Z njo napolnite votle polovičke breskvic in jih po dve zlepite skupaj.

Za obarvanje breskvic lahko uporabite rdečo živilsko barvo ali razredčen sadni sirup, najbolj naraven pa je sok sveže rdeče pese – brez skrbi, breskvice ne bodo imele okusa po rdeči pesi. Breskvice na vsaki strani pomočite v barvilo, povaljajte v kristalnem sladkorju in jih položite na papir za peko, da se odcedijo in nekoliko posušijo.