Recept: blitvina juha

Sestavine:

šop blitve,

1 krompir,

1 korenček,

1 čebula,

2–3 stroki česna,

2–3 vejice luštreka,

ostra moka,

sol in poper,

1 l jušne osnove,

olivno olje,

smetana za kuhanje,

3–4 rezine kruha.

Postopek

V posodi segrejte olje in na njem prepražite jedilno žlico ostre moke. Ko porumeni, v posodo stresite še na kocke narezan krompir, prav tako narezano korenje, nasekljano čebulo, česen in luštrek. Dolijte jušno osnovo in pustite vreti, dokler krompir ni kuhan. Nato s paličnim mešalnikom zmešajte v kremno juho, primešajte svežo blitvo in kuhajte še pet minut na nizkem ognju, medtem ves čas mešajte. Na koncu primešajte še smetano za kuhanje.

K tej juhi se priležejo popečene kruhove kocke. Kruh narežite na kocke, pokapljajte z olivnim oljem in okoli 20 minut pecite pri 150 stopinjah Celzija.

Pošljite svoj recept in sodelujte v nagradni igri: