Praznična gostija iz sanj: kako pripraviti in shraniti popoln otrok?

Prazniki so najlepši čas v letu, ko uživamo v krogu družine in toplini doma. Iz kuhinje se širijo vonji po vanilji, cimetu in čokoladi, okusi najljubših jedi pa nas popeljejo nazaj v brezskrbne dni otroštva. To je čas, ko dom postane središče veselja, druženja in topline, bogate praznične mize pa ponovno povezujejo družine in prijatelje. Nepogrešljiv del božičnega vzdušja so tudi tradicionalne dobrote, ki krasijo praznično mizo – od omamno dišečih pečenk do raznovrstnih sladic in božičnih piškotov, ki pričarajo praznično čarobnost.

Načrtovanje praznične pojedine je vedno pomemben dogodek, saj želimo družino in prijatelje navdušiti z bogato mizo, polno slastnih jedi. Hkrati pa so prazniki čas, ko pogosto pripravimo več hrane, kot jo dejansko potrebujemo, zato so ostanki hrane po prazničnih slavjih nekaj povsem običajnega.

Da bi lahko v prazničnem obdobju res uživali, lahko ostanke razkošnega prazničnega jedilnika uporabimo v dneh po praznikih in si tako privoščimo nekaj počitka od kuhanja. Da bi to dosegli, moramo ostanke hrane pametno zapakirati, da čim dlje ohranijo svežino in aromo. S pravimi izdelki za pakiranje in shranjevanje hrane bodo praznični obroki še več dni po slavju sveži in okusni.

Praktično in preprosto

Prozorna folija FINO zagotavlja, da bodo narezane sladice in sadje ostali sveži, papir za peko FINO pa omogoča popolno peko brez prijemanja, kar je nepogrešljivo za vse božične piškote in kolače.

Odličen način za shranjevanje ostankov prazničnih obrokov so tudi FINO vrečke za shranjevanje hrane. Hrana, shranjena v teh vrečkah, ostane dlje časa sveža, poleg tega pa je enostavna za shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku.

Za brezskrbne praznike

Linija vrečk in folij, popolnih za shranjevanje ostankov hrane s prazničnih slavij, je idealna za vse, ki želijo uživati v prazničnih dobrotah še več dni po praznikih. Poleg tega FINO ponuja tudi praktično izbiro gobic in krpic za čiščenje, s katerimi boste hitro odstranili madeže in poskrbeli, da bo vaša kuhinja po kuhanju in peki enako sijoča kot praznična miza.

Prazniki so čas za ustvarjanje spominov, s FINO izdelki pa se lahko v celoti posvetite uživanju v teh posebnih trenutkih. Vse, kar potrebujete – od popolnih izdelkov za pakiranje in shranjevanje hrane do praktičnih rešitev za čiščenje – najdete v Mercatorju. Poskrbite za praznike brez stresa! S FINO izdelki bo vaša praznična miza popolna, vaš dom pa vedno pripravljen na goste!