Poskusili smo novo, četrto vrsto čokolade - rubinasto #foto

To ni bela čokolada z rdečkastim barvilom, ampak povsem nova vrsta čokolade. Mlečni, beli in temni čokoladi se je pridružila rubinasta oziroma rožnata čokolada, ki ima takšno barvo zaradi posebnega načina izdelave.

Septembra 2017 je belgijsko-švicarsko čokoladarsko podjetje Barry Callebaut predstavilo revolucijo v svetu čokolade - rubinasto čokolado, ki je obveljala za novo, četrto vrsto čokolade ob uveljavljenih mlečni, beli in temni.

Foto: Ana Kovač

Mnogi so ob tem skomignili z rameni, češ, da gre preprosto za belo čokolado z rožnatim barvilom, a ni tako. Rubinasti čokoladi ne dodajajo barvil, ampak je pri njej bistven način proizvodnje ter izbor kakavovih zrn.

Kakav za klasično čokolado fermentirajo in pražijo, zato je čokolada rjava

Nefermentirana kakavova zrna imajo namreč naravno rdečkastorožnat odtenek, za rubinasto čokolado pa izbirajo tista, ki imajo to lastnost najbolj izrazito. "Plodovi nekaterih dreves kakavovca imajo intenzivno rdečo notranjost, a se ta barva ob klasični predelavi kakavovih zrn izgubi," je povedal Andrej Jamnik iz ljubljanske trgovine GourmetShop, ki je to posebno čokolado tudi pripeljal v Slovenijo.

Foto: Ana Kovač

Okus svežega kakava

Kakavova zrna za klasično čokolado najprej fermentirajo in nato spražijo, zato dobijo temno rjavo barvo in tudi značilen "čokoladni" okus. Za rubinasto čokolado pa so uporabljena nefermentirana zrna, seveda izbor tistih z najintenzivnejšo barvo. "Okus rubinaste čokolade zato najbolj posnema okus svežega kakava," je pojasnil Jamnik.

Z rubinasto čokolado med drugim ustvarjajo tudi v prekmurski čokoladnici Passero. Foto: Ana Kovač

Kakšnega okusa je?

Tisti, ki smo rubinasto čokolado poskusili, smo se strinjali, da je zelo sadna, ima tudi rahel kiselkast priokus. Zato je tudi primerna za kombinacije, v kakršnih čokolade, tiste klasične, ne bi pričakovali, je poudaril Jamnik. "Rubinasta čokolada se izjemno prileže k sirom, tudi plesnivim, pa denimo zelenjavi, kot sta korenje in cvetača, ter h kislemu sadju, kot so maline, limone in pasijonka."

Rubinasta čokolada s sirom roquefort in kalčki na slanem krekerju Foto: Ana Kovač

Tudi pri pijačah so kombinacije lahko precej nenavadne, je še povedal Jamnik, ob konkretnih rdečih vinih, h katerim se sicer zelo lepo prileže tudi temna čokolada, se rubinasta odlično ujema s pivom, predvsem pšeničnim, menda pa jo velja uporabiti tudi kot dodatek k matcha čaju.

Čokolada, ki bo v trendu, nikoli pa ne bo množična

"Rubinasto čokolado so pred kratkim razglasili za najboljšo prehrambno inovacijo leta 2018, na Japonskem pa so napovedali, da bo to prihodnje leto eden glavnih trendov v hrani," je zatrdil Andrej Jamnik, "vsekakor pa to ne bo nikoli množična čokolada, saj je dreves s tako intenzivno obarvanimi zrni malo."

