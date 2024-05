Pašta fešta: bodo v Ajdovščini letos skuhali tono testenin?

Po lanski izdaji Pašta Fešte, ki je na Lavričev trg privabila večtisočglavo množico in postregla z več kot 700 kilogrami testenin, organizatorja – Mlinotest in Društvo ljubiteljev pašte – letos obljubljata še večjo, še boljšo, še bolj slastno Pašta Fešto! Obiskovalci bodo ajdovsko pašto na festivalu izpod rok Masterchefov in Michelinovih kuharskih šefov lahko okušali v več kot 20 različnih jedeh ter navijali za najboljšo osnovnošolsko ekipo v tekmovanju Mlinochef#3.

Še večja in še boljša, s širšo ponudbo in več vsebinami: festivalsko dogajanje se bo z glavnega trga razširilo še na sosednje ulice in trge, stojnic, na katerih bodo obiskovalci lahko poskusili številne gurmanske jedi s pašto, bo v primerjavi z lanskim letom kar dvakrat več, skupno pa obljubljajo več kot tisoč kilogramov skuhanih testenin! Bogata bo tudi ponudba vinarjev ter malih lokalnih pivovarjev.

Foto: Mlinotest

Obrazi Masterchefa, kot so Mojmir Šiftar in Sara Rutar ter Karim Merdjadi, ki bo poskrbel za sladkanje, svetovni podprvak v kuhanju testenin Matjaž Cotič, vrhunska mojstrica Julijana Krapež, kuharji iz Bistro Štorja in iz Gostilne Krhne … ter veliko drugih imen iz Vipavske doline in okolice bodo od 11. ure na ajdovskem trgu svoje inovativne recepte pripravljali kar pred očmi obiskovalcev. Na Pašta Fešti bo z vrhunsko pašto obiskovalcem postregel tudi nosilec Michelinovih zvezdic Jorg Zupan in kot glavni gost in hkrati predsednik strokovne žirije za tekmovanje Mlinochef Igor Jagodic, chef restavracije Strelec.

Foto: Mlinotest

Festival testenin pa bo tudi letos prizorišče finalnega tekmovanja osnovnošolskih ekip za naziv Mlinochef , ki se bo odvijalo na odru Pašta Fešte. V predtekmovanjih, ki so potekala aprila in maja, so organizatorji na podlagi ocen strokovne komisije izbrali tri finaliste: ekipa Šturski Gurmanki iz OŠ Šturje, Petra in Karolina iz OŠ Sečovlje ter ekipa Vogrinki iz OŠ Ivana Roba Šempeter. Četrto ekipo, ki se uvrsti v finale, pa je izbralo občinstvo na družabnih omrežjih Mlinotest: tudi četrta ekipa – Pomladni Šturki – prihaja iz OŠ Šturje. S tekmovanjem Mlinochef želijo organizatorji med mladimi graditi zavest o kakovostni pripravi hrane in prek zdrave tekmovalnosti spodbujati kulinarično ustvarjalnost.

Foto: Mlinotest

Vsekakor pa Pašta Fešta obljublja tudi obilico zabave! Dogajanje na festivalu bo na izviren in hudomušen način povezoval Iztok Gustinčič, za dobro glasbo ves dan pa bo v ritmu rock and rolla na harmoniko poskrbela skupina Ne joči pevec, ki na noge spravi čisto vse generacije. Tudi za najmlajše bo poskrbljeno!