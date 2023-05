Okusni in zdravi recepti za piknik

Oglasno sporočilo

Prihaja poletje in s tem čas za lahkotne in okusne jedi, ki nam pomagajo ohranjati zdravje ter hkrati uživati v svežih okusih in vonjavah. Ko se temperature dvignejo in dnevi postanejo daljši, je piknik odlična priložnost za uživanje na prostem z družino in prijatelji. In nič ne dopolni piknika bolj kot dober obrok.

Foto: Philips

Piknik na prostem nam omogoča, da uživamo v toplem vremenu in se družimo z najdražjimi. In čeprav se nam na prvi pogled zdi, da je za piknik treba kupiti veliko hrane ali pa jo pripraviti na velikem žaru, v resnici lahko večino jedi pripravimo kar v gospodinjskih aparatih Philips.

Airfryer Philips, ki je postal prava uspešnica na trgu, omogoča pripravo hrane na zdrav način, saj uporablja vroč zrak, brez dodajanja olja. Tako lahko brez slabe vesti in brez prevelikega nereda na pikniku pripravimo ocvrt krompirček, zelenjavo, piščančja krilca ali celo ribe.

Z mešalniki Philips pa lahko pripravite različne omake, namaze in napitke. Pripravite lahko svežo omako guacamole, ki se odlično poda k nachosom, ali pa slasten domači humus in ga postrežete z zelenjavo. V mešalniku lahko pripravite tudi osvežujoče smutije in sladice. Poleg preproste uporabe pa aparati Philips omogočajo, da se boste na pikniku lahko posvetili druženju s prijatelji in družino, ne da bi morali ves čas paziti na hrano, ki jo pripravljate na velikem žaru.

Odlična ideja za pomladne in poletne mesece so sveže solate. Te so popolna izbira, saj so lahke in osvežujoče ter vsebujejo veliko hranilnih snovi. Zmešajte sezonsko zelenjavo, kot so rukola, redkvice, kumare in češnjevi paradižniki, ter jo obložite z okusnimi dodatki, kot so sir feta, orehi ali sončnična semena, ter vse skupaj začinite z olivnim oljem in limoninim sokom. Sveža solata z nektarinami in bučnimi semeni je idealna mešanica vsega naštetega.

Sveža solata z nektarinami in bučnimi semeni



Solata z nektarinami in bučnimi semeni Foto: Philips Sestavine: 30 gramov bučnih semen

2 nektarini

1 čajna žlička medu

50 gramov rukole

50 gramov motovilca

50 gramov sira feta

1 čajna žlička kreme iz balzamičnega kisa

1 jedilna žlica olivnega olja

1 ščepec sveže zmletega črnega popra Nasvet: če želite sami pripraviti kremo iz balzamičnega kisa, ga segrevajte v ponvi na srednjem ognju, dokler se ne zgosti. 1. korak Bučna semena damo v košaro in jo potisnemo v Airfryer. Vklopimo aparat in ga za tri minute nastavimo na 200 stopinj Celzija. Ko so semena popražena, jih damo na kuhinjsko krpo, da se ohladijo. 2. korak Nektarini operemo, prerežemo na pol in peški zavržemo. Po vrhu ju pokapamo z medom. Polovice nektarin damo v košaro in jo potisnemo v Airfryer. Vklopimo aparat in ga za pet minut nastavimo na 200 stopinj Celzija. 3. korak Po koncu peke polovice nektarin previdno olupimo in narežemo na rezine. Rukolo in solato operemo. Sir feta nadrobimo. Rukolo, motovilec, pečene nektarine, sir feta, pražena bučna semena, balzamično kremo, olivno olje in črni poper damo v skledo in nežno premešamo. Solato postrežemo.

Za vse ljubitelje žara lahko v Airfryerju pripravite okusna puranja nabodala z domačo omako BBQ. Priprava je preprosta!

Puranja nabodala z domačo omako BBQ Puranja nabodala z domačo omako BBQ Foto: Philips Sestavine: 1 zeleno jabolko

1 rdeča čebula

4 stroki česna

250 mililitrov kečapa

2 jedilni žlici worcestrske omake

1 jedilna žlica balzamičnega kisa

4 jedilne žlice sojine omake

10 gramov ingverja

1 čajna žlička čilija

800 gramov puranjega stegna

4 majhni paradižniki

1 majhna bučka

1 kuhan koruzni storž

0,5 čajne žličke soli

2 vejici svežega rožmarina

1 limona

4 jedilne žlice olivnega olja 1. korak Jabolko operemo. Odstranimo sredico in ga narežemo na krhlje. Rdečo čebulo in stroke česna olupimo. Rdečo čebulo prav tako narežemo na krhlje. 2. korak Krhlje jabolka in rdeče čebule ter olupljene stroke česna damo v košaro cvrtnika Airfryer. Vklopimo aparat in ga nastavimo na 160 stopinj Celzija za 13 minut. Sadje in zelenjava se morata zmehčati in malce popeči. 3. korak Ingver olupimo. Potem ko se pečeno jabolko, rdeča čebula in stroki česna malce ohladijo, jih damo v posodo mešalnika. V skledo dodamo kečap, worcestrsko omako, sojino omako, balzamični kis, olupljen ingverjev koren in čili. Vse sestavine mešamo na veliki hitrosti 30 sekund oz. dokler ne nastane gladka omaka. Omako prelijemo v vrč. Nasvet: omako lahko v hladilniku hranite do enega tedna. 4. korak Iz puranjega stegna odstranimo kost. Meso narežemo na manjše kose, ki niso večji od treh centimetrov. Pol pripravljene omake BBQ prelijemo čez puranje meso. Pustimo, da se puran marinira vsaj 30 minut. 5. korak Operemo češnjeve paradižnike in bučko. Bučko in koruzni storž narežemo na en centimeter debele rezine in jih nato prerežemo na pol v obliko polmeseca. Narezano zelenjavo zmešamo v skledi in jo začinimo s soljo, rožmarinom, limoninim sokom in olivnim oljem. Pustimo, da se marinira vsaj 30 minut. 6. korak Vzamemo kos purana in ga damo na nabodalo. Nato dodamo poljubno zelenjavo. Meso in zelenjavo izmenično dajemo na nabodala, dokler ne porabimo vseh sestavin. Pripravljena nabodala damo v košaro cvrtnika Airfryer. Tri nabodala damo na dno košare, štiri pa na dodatek z dvema ravnema. Nabodala 13 minut pečemo na 180 stopinjah Celzija. Nasvet: pecite v dveh serijah. Pečena nabodala postrežemo s preostalo omako BBQ in svežo solato kot prilogo.

Ne pozabite na sladice! Za piknik so idealne sveže jagode, maline in borovnice, ki jih lahko postrežete s smetano ali sladoledom. Lahko pa se odločite za nekaj bolj drznega in pripravite domači zamrznjeni jogurt ali sorbet, ki vas bosta prijetno ohladila v vročih dneh.

Borovničev zamrznjeni jogurt iz štirih sestavin



Borovničev zamrznjeni jogurt Foto: Philips Sestavine: 300 gramov zamrznjenih borovnic

200 gramov grškega jogurta

1 čajna žlička sveže iztisnjenega limoninega soka

1 jedilna žlica medu 1. korak Vse sestavine damo v posodo mešalnika. Dve minuti mešamo pri srednji hitrosti, dokler ne dobimo kremaste zmesi. Po potrebi mešanje ustavimo, da sestavine postrgamo s stranic. Z visokozmogljivimi mešalniki Philips je priprava hrane preprosta. Foto: Philips 2. korak Po koncu mešanja kremast zamrznjeni jogurt nemudoma postrežemo ali pa ga prelijemo v zrakotesno posodo in ga damo v zamrzovalnik za približno eno uro, da se strdi. Zamrznjeni jogurt lahko do dva tedna hranimo v zamrzovalniku. Pred serviranjem naj 15–20 minut počiva na sobni temperaturi.

Zdaj, ko imate nekaj idej za okusne obroke za piknik, je čas, da se odpravite na prosto na svež zrak in uživate v soncu ter dobri hrani.

Nove ideje in navdih za jedi pa lahko najdete tudi v aplikaciji NutriU in si popestrite naslednji piknik.

Naročnik oglasnega sporočila je VERSUNI.