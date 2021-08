Okusi po italijansko v Mercatorju

Oglasno sporočilo

V Mercatorjevih supermarketih in hipermarketih se začenja promocija okusov Italije s posebej raznoliko ponudbo izdelkov priznanih italijanskih blagovnih znamk, ki arome strastne in temperamentne Italije v kulinariki prinesejo tudi na naše mize.

Prireditev sta odprla Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, in gospa Serenella Marzoli, direktorica Italian Trade Agency v Ljubljani, prisoten pa je bil tudi veleposlanik Republike Italije v Sloveniji, njegova ekscelenca Carlo Campanile, s številnimi gosti.

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, je ob tem poudaril: "Mercator kot trgovec seveda sledi poslovnim ciljem, vendar želi s posebnimi promocijami in predstavitvami tudi izpolniti obljubo kupcem, da v njegovih trgovinah vedno najdejo nekaj novega. Kupcem želimo nuditi več kot le običajno nakupovanje, ponuditi želimo tudi doživetje, spoznavanje novosti, odkrivanje posebnosti. In prav ob kulinariki najbolj prijetno spoznavamo ljudi, kulturo, zgodovino, način življenja, kar nas dejansko in resnično bogati."

Serenella Marzoli, direktorica ITA v Ljubljani, pa je dejala: "Zelo smo veseli, da smo Mercatorju zaupali promocijo italijanskih živilskih izdelkov v Sloveniji: nihče nima tako razširjene distribucije na tem ozemlju, kot jo ima ta skupina, tudi zaradi možnosti naročanja prek spleta in široke ponudbe izdelkov Made in Italy. Italian Trade Agency je s tem projektom želela predstaviti tudi nove italijanske blagovne znamke, za katere iskreno upamo, da bodo ustrezale okusom Mercatorjevih strank."

Od leve: Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, Serenella Marzoli, direktorica ITA v Ljubljani, njegova ekscelenca Carlo Campanile, veleposlanik Republike Italije v Sloveniji.

Tudi veleposlanik Carlo Campanile je projekt zelo pohvalil ter poudaril zgodovinske, kulturne in trgovinske vezi med državama ter bogastvo čezmejnih ozemelj, ki s svojimi vini in lokalnimi specialitetami naredijo turistično ponudbo bolj pestro za mednarodne goste, ki so čedalje številčnejši.

Poleg več kot dva tisoč vrst izdelkov v stalni ponudbi šteje dodatna ponudba približno 220 vrst novih, butičnih izdelkov 30 različnih priznanih italijanskih blagovnih znamk na posebnih postavitvah v trgovinah. V tem času bodo potekale tudi različne promocije, degustacije ter nagradna igra z glavno nagrado Vespo.

Tematske predstavitve svetovnih okusov v Mercatorju kupci odlično sprejmejo, saj take prireditve poudarjajo raznolikost in širino ponudbe v Mercatorjevih hipermarketih, so pa tudi posebno doživetje ob nakupu, kar je ena od pomembnih Mercatorjevih konkurenčnih prednosti. Tako so v Mercatorju doslej že predstavili dneve Indije, Republike Irske, držav Jugovzhodnega Balkana, Velike Britanije in Rusije.

Okuse Italije bodo z različnimi degustacijami in promocijami v vseh Mercatorjevih hipermarketih in supermarketih v Sloveniji posebej predstavljali do 22. septembra.

Pri prireditvi in fotografiranju je bil spoštovan pogoj PCT.

Naročnik oglasnega sporočila je Mercator, d. d.