Okus, ob katerem so odraščale generacije nekdanje Jugoslavije

In kako bi lahko spet oživeli ta občutek iz otroštva?

Pri Podravki so se odločili za prav posebnega ambasadorja blagovne znamke Čokolino, Dominika Livakovića, enega najboljših nogometnih vratarjev na svetu ter dobitnika srebrne in bronaste medalje na svetovnih prvenstvih leta 2018 in 2022. Zanj je Čokolino sinonim za najlepše spomine na otroštvo in vir energije za številne uspehe na nogometnem igrišču.

Kot ambasador Čokolina se zavzeto trudi deliti to veselje z vsemi generacijami ter spodbuja zdrav način življenja in telesno aktivnost. S svojo strastjo do aktivnega življenjskega sloga postavlja zgled mladim ter jih spodbuja k uživanju okusnih in hranilnih obrokov, ki jih je tudi sam.

Združitev Dominika Livakovića in Čokolina predstavlja simbol povezovanja med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo ter nas spominja na pomembnost ohranjanja tradicije. Čokolino z nogometnim zvezdnikom deli skupno filozofijo o pomembnosti gibanja in uravnotežene prehrane za zdravje ter dobro počutje.

Čokolino je prava izbira za zdrav in hranljiv obrok

Čokolino je hrana naše mladosti številnih generacij. Tudi hrvaški čuvaj mreže prisega na skodelico Čokolina pred vsakim treningom ali pomembno tekmo. Zanj se je izkazal kot odličen obrok, saj ne obteži želodca in je lahek za prebavo.

Poskrbi za primeren vnos beljakovin, vitaminov in mineralov!



Čokolino Protein Power bo poskrbel za vse našteto. Namenjen je rekreativnim športnikom in vsem, ki iščejo okusen in praktičen obrok z beljakovinami. Predstavlja prehransko uravnotežen obrok na osnovi riža in ovsa. Okus pa je prav takšen, kot se ga spominjamo iz naše mladosti.

Ne glede na to, ali ste otrok, najstnik ali odrasli, je vedno prava izbira za hiter, okusen in hranljiv obrok. V vsakem vzbudi najlepša čustva in spomine, poleg tega zagotavlja energijo za ves dan. Za mnoge Čokolino predstavlja najljubši obrok dneva, sinonim za brezskrbno otroštvo in trenutke pravega veselja.

Kot otroci smo si ga pripravljali vsak po svojem okusu, eni z malo mleka, da se ga je dalo rezati z nožem, spet drugi dovolj redkega za pitje ali pa "ravno pravšnjega" med gostim in redkim, da je popoln v vsaki obliki.

Prehranske vrednosti Podravkinih izdelkov so usklajene s smernicami zdravega načina življenja, tako so v zadnjih letih zmanjšali količino sladkorja v izdelkih za kar 1423 ton in pri tem ohranili vsem dobro znan okus. V svoje izdelke uvajajo trajnostne sestavine ter sestavine, ki podpirajo zdravo in uravnoteženo prehrano. V 30 odstotkov manj sladkorja ter je odličen vir vlaknin in magnezija.



Na Čokolino prisegajo številni športniki

Čokolino je že dolgo stalnica na mizah družin. Je tudi simbol zdravega in aktivnega načina življenja. Uživajo ga otroci in odrasli, rekreativci in profesionalni športniki. Z okusom in hranilno vrednostjo se uvršča med odlične izbire, ko gre za zdrav in aktiven začetek dneva.

Njegova bogata sestava, ki vključuje pomembne vitamine in beljakovine, je odličen vir energije in hranil, ki podpirajo aktiven življenjski slog. Energijsko bogat, vendar lahko prebavljiv obrok je odličen za začetek dneva, malico ali večerjo, prav tako je idealen obrok pred ali po telesni aktivnosti, saj hitro obnavlja zaloge energije.

Ne čakajte več! Poskrbite za dobro počutje ter uživajte v okusnem in hranljivem obroku.