November je mesec odkrivanja kulinarične Ljubljane

Oglasno sporočilo

Po dveh letih se v Ljubljano vrača najbolj začinjen, najbolj dišeč in najbolj ustvarjalen kulinarični festival v prestolnici. November Gourmet Ljubljana že peto leto skrbi za posebna kulinarična doživetja, prikaz vsega izjemnega, kar nam ponuja kulinarična Ljubljana. Letos so dogajanje združili v več kot 30 doživetij, dogodkov, ki bodo novembra potekali na različnih lokacijah kulinarične Ljubljane.

Foto: Marko Delbello Ocepek

V zadnjih letih je Ljubljana z Osrednjo Slovenijo postala prava kulinarična prestolnica. Ne samo da tu domujejo vrhunski chefi, prejemniki mnogo domačih in mednarodnih priznanj, temveč v skorajda vsakem svojem kotičku skriva kakšno kulinarično zanimivost.

Tudi v najbolj skritih ulicah vas prevzemajo izjemne arome, z vrat vas pozdravljajo nasmejani lastniki kulinaričnih zgodb. Novembra so taki trenutki še posebej značilni, saj takrat kulinarična Ljubljana vsako leto zaživi na novo. Paleta kulinaričnih doživetij in priložnosti pa je z vsakim festivalom November Gourmet Ljubljana še bolj pisana.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Z eno nogo smo že zakorakali v november, a zamujenega ni še ničesar. Kot narekuje program letošnjega festivala November Gourmet Ljubljana, nas čaka še cel kup doživetij: od predstavitev, gurmanskih tematskih dogodkov do vinskih in pivskih doživetij in delavnic.

Uvodno Na zdravje!

Pa začnimo tokrat pri pivskih zgodbah. Ljubljana vztrajno gradi svojo kraft tradicijo, v njeni okolici domuje mnogo majhnih kraft pivovarn, na policah ljubljanskih pivotek pa se najdejo najbolj nenavadne etikete svetovne ponudbe kraft piv. Zato imajo ta piva posebno mesto tudi na letošnjem festivalu – z različnimi doživetji se predstavljata pivnici Že v redu, Primož in Lajbah, vsaka v svoji kombinaciji s kakšno izjemno gurmansko zgodbo.

Ker je november tudi mesec vin, se bo na festivalu zvrstila vrsta vinskih dogodkov, od Martinovanja v Švicariji in Ljubljanske vinske poti do 23. Slovenskega festivala vin. Predstavljala se bodo najboljša slovenska vina, ki bodo v družbi bogate kulinarike, izjemnih zgodb spajanja zablestela v vsem sijaju.

Ne pozabimo še na posebno doživetje tega leta: Broken Bones doživetje. Ta poldrugo uro dolg voden ogled destilarne Broken Bones vas bo popeljal skozi zgodovino razvoja destilarne in njenega priljubljenega žganja. Predstavitev bo pospremljena z degustacijo žganj in koktajlov za pravo Broken Bones doživetje.

Po kuharska znanja na BIC

Za željne kuharskih znanj je letos izbira zares pestra. Kuharske delavnice Turizem Ljubljana, nosilec in organizator festivala, pripravlja v sodelovanju z BIC Ljubljana.

Osnovna kuharska znanja bomo lahko pridobivali na petdnevnem kuharskem tečaju Kuharske iskrice, ljubiteljem slanih in bolj lahkotnih jedi pa priporočamo obisk posebne delavnice z naslovom Drobni prigrizki in solate. Sladokusci lahko trike in napotke, kako do vrhunskih slaščic, pridobite na tečaju Mini sladice, sladki prigrizki, prav tako v organizaciji BIC Ljubljana. Še posebej pestro doživetje pa bodo nedvomno delavnice za naše najmlajše Mami, oči, v soboto kuham jaz!, na katerih bodo otroci v družbi svojih staršev dobili prva znanja o različnih živilih in pripravi preprostih jedi.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Star pregovor pravi, da na koncu pride najboljše. Za festival November Gourmet Ljubljana tega ne bi mogli trditi, saj so vsi dogodki po svoje okusni, posebni, ekskluzivni. Pa vendarle se na koncu meseca zgodi nekaj posebnega: razglasi se zmagovalca natečaja Nov okus Ljubljane. Ta tudi letos poteka prek IG-profila Gourmet Ljubljana ter prebivalce Ljubljane in Osrednje Slovenije vabi k sodelovanju s svojo kulinarično uspešnico. Ljubljana ima namreč resda svoje tradicionalne okuse, ki postavljajo temelje njene kulinarične identitete, vendar pa ima tudi sodoben kulinaričen pridih, ki ga živimo in razvijamo vsi Ljubljančani. Tega vedno znova odkrivamo vsako leto prek natečaja Nov okus Ljubljane, o katerem z oddajo svojega glasu na spletni strani Gourmet Ljubljana odločamo prav vsi mi.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Vabljeni k sodelovanju! Da se vam to lahko obrestuje, potrjuje tudi Bruno Šulman, zmagovalec letošnje sezone kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenije, ki je enega svojih prvih kulinaričnih dosežkov naredil z zmago na natečaju Nov okus Ljubljane 2018. Takrat je presenetil s svojo jabolčno-bučno tortico. Morda je bila ravno ta zmaga spodbuda za njegovo obetavno kuharsko pot. Da se vam to lahko obrestuje, potrjuje tudi, ki je enega svojih prvih kulinaričnih dosežkov naredil z zmago na natečaju Nov okus Ljubljane 2018. Takrat je presenetil s svojo jabolčno-bučno tortico. Morda je bila ravno ta zmaga spodbuda za njegovo obetavno kuharsko pot.

Kako dobro mu gre po Masterchefu, lahko preverite 24. 11. na Ljubljanskem gradu, kjer bo v Gostilni na gradu v ekipi Jezeršek pod taktirko kuharskega mojstra Luka Jezerška in sous chefa Sebastjana Elbla poskrbel za nepozabno večerjo s petimi hodi in izbrano vinsko spremljavo.

Vse podrobnosti o programu in posameznih aktivnostih najdete na Gourmet Ljubljana ali Visit Ljubljana. Dobrodošli!

Naročnik oglasnega sporočila je TURIZEM LJUBLJANA.