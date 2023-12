Čeprav se decembra na trenutke zdi, da že komaj sledimo številnim druženjem in praznovanjem, je prav druženje s prijatelji tisto, ki prinaša največ čarobnih in toplih trenutkov, v katerih skupaj ustvarjamo najlepše spomine. Dobra družba, čarobne lučke, ki razsvetljujejo temne večere, in zeleno rdeče okrasje ... Vse, kar še potrebujete za popolne decembrske trenutke, je okusna praznična pijača za osvežitev in razvajanje P31 Green Spritz – nova zvezda decembrskih praznovanj.

Dobri odnosi so temelj zdravega, izpolnjujočega življenja in ključ do čustvenega blagostanja, zato je tudi prijateljstvo ena najdragocenejših in najglobljih izkušenj človeškega življenja. Gre za vez, ki presega čas, razdaljo in življenjske spremembe ter temelji na zaupanju, spoštovanju in medsebojni podpori. Tudi decembrski prazniki ne bi bili to, kar so, če ne bi bili polni prijetnih druženj v krogu naših najbližjih, družinskih članov in prijateljev.

Obujanje spominov na preteklo leto, ustvarjanje načrtov za nove dogodivščine, ki jih lahko pričakujemo v prihajajočem letu, ter smeh, vse to v družbi nam dragih ljudi so trenutki, ki ostanejo z nami. Ob naslednjem druženju razveselite vaše goste s prav posebno pijačo, ki se bo tudi barvno zlila z značilnim decembrskim okrasjem – P31 Green Spritz.

Za popolno osvežitev in razvajanje v dobri družbi si privoščite P31 Green Spritz. Priprava je zelo enostavna. V kozarec dodamo:

led,

60 ml P31 Aperitivo Green,

90 ml Ardenghi Cuvee ali Prosecco,

30 ml mineralne vode in

5 ml svežega limetinega soka.

Vse sestavine nežno premešajte, dekorirajte kozarec z rezino limete ter uživajte v odličnem okusu P31 Green Spritz-a in najboljši družbi.

Obe pijači, ki ju potrebujete za ta osvežilen koktajl, lahko naročite kar v spletni trgovini ARC. V tem prazničnem času lahko po nakup skočite tudi v vse večje trgovine Mercator, Spar in E.Leclerc, kjer sta izdelka na razpolago po posebnih promocijskih cenah ali pa se odločite in koktajl naročite kar v lokalu.

Foto: ARC-Kranj Izvor imena - P31 Aperitivo grenčica Grenčica P31 združuje tradicionalne okuse, starodavno znanje in sodobno svežino. Je lahka, naravna, osvežilna, z nizko 11-odstotno stopnjo alkohola, vsestranska in enostavna za mešanje. Lahko se jo uporabi pri pripravi spritza ali kot osnovo za številne koktajle. P31 izvira iz Beneške republike, ob čemer črka P v imenu predstavlja slavnega beneškega trgovca, popotnika in pisatelja Marka Pola ter prestižno kavarno Caffe Pedrocchi v Padovi, kjer se je zgodba P31 tudi začela. Številka 31 predstavlja število sestavin – zelišč, ki to pijačo naredijo tako okusno in izjemno. P31 Aperitivo nudi edinstvene arome z zeliščnimi odtenki ter grenkimi notami, kot sta pelin in encijan, poparek izbranih botaničnih zelišč in korenin z grenko noto. Foto: ARC-Kranj Praznujte s penečim vinom – Ardenghi Cuvee Brut Ta penina skupaj s svojimi značilnostmi predstavlja duh in tradicijo področja, od koder izvira (provinca Treviso, Italija). Pravilna ekspozicija, ugodna klima in skrb za grozdje (ročno obrano) od vinogradov vse do kleti zagotavljajo edinstven rezultat značilnih arom in subtilne perlaže. Ardenghi Cuvée Brut peneče vino ima saden in cvetličen okus s pridihom jabolka. Kislost in sladkoba sta popolno uravnoteženi, kar pričara nežen, a hkrati intenziven okus. Še posebej se priporoča kot aperitiv. Odlično se poda k ribjim jedem ali jedem iz belega mesa, dobrodošel je tudi v koktajl mešanici Green Spritz. Lahko pa namesto penečega vina Ardenghi Cuvée Brut izberete Ardenghi Prosecco DOC Extra Dry.

Novoletne tradicije po svetu

Če druženje s prijatelji ob dobri kapljici povezuje ljudi po svetu, ko pride do navad, povezanih z vstopom v novo leto, obstaja kar nekaj zanimivih tradicij, ki so značilne le za posamezne kraje. Poiskali smo nekaj zanimivih navad, za katere morda še niste slišali.

V Španiji je od leta 1909 v navadi tradicija, da ob vstopu v novo leto, ko ura odbije polnoč, za vsak udarec v zvoniku pojedo eno grozdno jagodo, s čemer si zagotovijo srečo v prihajajočem letu.

V Kolumbiji se prebivalci na novoletni večer sprehodijo okoli svoje hiše ali bloka s praznim kovčkom. Takšno početje naj bi prihajajoče leto napolnilo s potovanji in avanturami.

Na Danskem zavarujejo prihajajoče leto pred zlobnimi duhovi tako, da ob stene mečejo stare krožnike in kozarce, ob polnoči pa vstop v novo leto ob pričakovanju, da bo polno sreče, zaznamujejo s skokom s stola na tla.

V Panami zlobne duhove preženejo z zažigom lutk, ki predstavljajo preteklo leto, s čimer si omogočijo svež začetek novega leta.

V Južnoafriški republiki se za novo leto precej dobesedno držijo reka, da je treba narediti prostor za nove stvari. Tako tudi kar skozi okno vržejo stare predmete, ki jih ne bodo več potrebovali, s čimer naredijo prostor za nove.

V Grčiji pred vhodna vrata obesijo česen, ki predstavlja ponovno rojstvo novega leta. V čast novemu letu svoje otroke naslednji dan zjutraj zbudijo z dotikom čebule.

V Braziliji in še nekaterih drugih državah Latinske Amerike verjamejo, da srečo v novem letu prinaša prav nenavadna tradicija, in sicer, da si za ta večer nadenejo prav posebno spodnje perilo, pri čemer igra pomembno vlogo tudi izbira barve. Če rdeča simbolizira ljubezen v prihajajočem letu, naj bi rumena barva prinašala bogastvo.

Kakorkoli boste vstop v novo leto praznovali vi, s posebnim spodnjim perilom, grozdjem, morda ob kakšni vaši prav posebni družinski tradiciji, privoščite sebi in svojim prijateljem koktajl P31 Green Spritz. Naj ta osvežilna pijača s svojo barvo in značilnim zeliščnim okusom obogati praznične dni.