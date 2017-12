Ni ga božiča brez prazničnega božičnega kruha #video

Poleg tradicionalne božične glasbe ima posebno mesto v ljudskem izročilu tudi kruh. Med vsemi vrstami prazničnega kruha ima po izročilu največjo čarodejno moč prav božični kruh. Kos tega kruha je nekoč dobil vsak član družine, saj so ljudje verjeli, da v družino vnaša mir in družino. Gospodarica kmetije Kramberger iz Spodnjega Porčiča na Štajerskem nam je pokazala, kako ga spečejo na njihovi domačiji.

Novinarka: Samanta Gomboc/Video: Planet TV

Že navsezgodaj zjutraj je na kmetiji Krambergerjevih zadišalo po božičnem kruhu. Še sveže pečenega ga je gospodinja Jožica Kramberger vzela iz krušne peči in ga prerezala. "Božični kruh oziroma sadni kruh za božič skoraj ne sme manjkati na mizi," je pripovedovala Krambergerjeva.

Glavna sestavina božičnega kruha je narezano suho sadje

Na Štajerskem so božični kruh imenovali obredni kuc kruh, krhljak ali sadni kruh, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV. Gospodinja vsak hleb zamesi ročno, kot narekuje tradicija.

Najprej zamesi testo, ki nekaj časa vzhaja, šele nato pride na vrsto glavna sestavina, in sicer narezano suho sadje, ki se je čez noč namakalo v mešanici ruma in vode. "Sadje bom vmesila v testo, potem pa ga bomo pustili, da bo zopet vzhajal," je pojasnila Krambergerjeva.

Božičnemu kruhu lahko dodamo poljubno mešanico sladkih dobrot, pravzaprav vse, kar je čez leto zraslo v domačem sadovnjaku. Nato pa sledi še ključni korak v pripravi omenjenega prazničnega kruha.

"Spodaj sem razvaljala krušno testo, v preostalo testo sem zamesila suho sadje, ki smo ga predhodno namočili, zdaj bom pa ta kruh zavila v testo, zato da se nam krhlji preveč ne zapečejo," je razložila gospodinja.

Božičnega kruha so se najbolj veselili najmlajši

Sledila je le še peka v krušni peči in božični kruh je pripravljen. Omenjeni kruh nekoč na praznično pogrnjeni mizi ni smel manjkati, jedli so ga doma in ga tudi postregli gostom.

"Otroci so težko čakali ta kruh. Na mizo je prišel le v času velikih praznikov, kot je božič," je pojasnila svetovalka za kmečko družino in kmetijske dejavnosti pri KGZ Ptuj Cvetka Bogdan.

Nekaj štajerskih domačij tak kruh ob božičnih praznikih še vedno pripravlja, večina pa hleb ali dva raje naroči. Te dni ga pri Krambergerjevih pečejo na veliko, saj naročila pred božičnimi prazniki kar dežujejo. "Zagotovo se količine prazničnega kruha ob različnih praznikih povečajo, tako da ga bomo zdaj spekli kar nekaj," je dejala Krambergerjeva.