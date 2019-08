Neverjetno povpraševanje po zajtrku pri Tiffanyju, ki stane 28 evrov #video

Blue Box Café je prikupna kavarna sredi New Yorka, ki jo je po navdihu kultnega filma Zajtrk pri Tiffanyju odprla prestižna ameriška draguljarna Tiffany & Co. Prvi gostje so jo preizkusili že decembra leta 2017 in vse odtlej je kljub zasoljenim cenam zelo težko dobiti prosto mizo.