Navdušite goste z vrhunskimi žar dobrotami

Ste gurman in imate radi dobrote z žara? Odlično! Tako odlično, kot je ponudba novih Spar Premium izdelkov za žar treh vrhunskih kuharskih chefov Uroša Štefelina, Gregorja Vračka in Uroša Fakuča, ki se lahko pohvalijo z Michelinovo zvezdico. Z njihovo pomočjo lahko tudi vi postanete pravi žar mojster in navdušite svoje goste.

Spar Slovenija predstavlja odlično ponudbo novih Spar Premium izdelkov za žar, ki so nastali v sodelovanju z Michelinovimi chefi Urošem Štefalinom, Gregorjem Vračkom in Urošem Fakučem.

Premium dobrote izpod rok Michelinovih mojstrov

Vsem gurmanom, ki cenijo kakovostne sestavine in vrhunske okuse, Spar Premium ponuja tri zvezdice – tri vrhunske kuharske chefe, ki so si prikuhali slavne Michelinove zvezdice. Michelinova zvezdica je v svetu kulinarike najbolj cenjen znak mojstrstva in odličnosti, o katerem sanja vsak dober kuhar.

Mojstri okusov, chefi Uroš Štefelin, Gregor Vračko in Uroš Fakuč, za kupce Spar Premium izdelkov pripravljajo zanimive recepte, mojstrske nasvete, številna presenečenja ter seveda vrhunske gurmanske izdelke premium okusov, nad katerimi boste navdušeni tako vi kot vaši gostje.

Vrhunske dobrote za vsak okus

Poletje je čas piknikov in na vsakem dobrem pikniku so tudi slastne dobrote z žara. Privoščite si Spar Premium izdelke Michelinovih chefov in pripravite vrhunsko žar pojedino, ki bo navdušila vse povabljene. Ne glede na to, kako različni in izbrani so okusi vaših gostov, boste v ponudbi omenjenih izdelkov našli nekaj za vsakogar.

Spar Premium izdelki Michelinovih chefov, s katerimi boste pripravili vrhunsko žar pojedino.

Mesne poslastice za gurmane

Vam najbolj diši meso? Privoščite si Spar Premium BBQ klobase po receptu Michelinovih chefov Gregorja Vračka in Uroša Štefelina, rahlo dimljene z naravnim dimom bukovih drv. Klobase so na voljo v štirih različnih okusih: mediteranska s pinjolami, z omako za žar, z omako za žar in sirom cheddar ter pikant iz divjega prašiča. Spečete jih lahko v ponvi ali na žaru.

Upreti se ne boste mogli niti Spar Premium svinjski potrebušini, marinirani s cvetličnim medom, po receptu Michelinovega chefa Uroša Štefelina. Sočno in mehko meso je slovenskega porekla, ročno pripravljeno s postopkom sous vide (kuhano 12 ur na 72 stopinj Celzija), ne vsebuje dodanih barvil, ojačevalcev arome ali umetnih arom. Pripravite ga lahko v pečici ali na žaru.

Ročno izdelani quichi za izbran okus

Okusite Spar Premium quiche po receptu Michelinovega chefa Gregorja Vračka. Jed, ki ji po slovensko rečemo kiš, izvira iz Francije, je ročno izdelana in pripravljena iz svežih, kakovostnih in pretežno lokalno pridelanih sestavin. Ker gre za že pečen izdelek, ga je pred postrežbo treba le na hitro dopeči. Spar Premium quiche je na voljo v treh različnih okusih: z dimljeno postrvjo in špinačo, z zelenjavo in šampinjoni ter s piščancem in papriko.

Omake BBQ za sočnost

Spar Premium BBQ omaka je nastala po receptu Michelinovega chefa Gregorja Vračka. Primerna je tudi za vegetarijance ter ne vsebuje dodanih barvil in ojačevalcev arome. Izbirate lahko med Spar Premium BBQ omako s cvetličnim medom ali Spar Premium BBQ pekočo omako.

Poskusite tudi Spar Premium marinirana svinjska rebra v BBQ omaki chefa Gregorja Vračka, ki so ročno pripravljena s postopkom sous vide. Meso je sočno in nežno, rahlo pikantnega okusa in brez dodanih barvil. Priprava pa enostavna – v pečici ali na žaru.

V ponudbi novih Spar Premium izdelkov najdete mesne dobrote, slastne kiše in okusne BBQ-omake.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.